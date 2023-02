Donan zapatillas a Casa de la Cultura en Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Canatlenses altruistas apoyaron para donar 24 pares de zapatillas al grupo de danza de la Casa de la Cultura Lilia Santaella de Canatlán, a gestión de la propia Lilia, quien hizo la entrega en breve ceremonia realizada en el teatro al aire libre del citado espacio municipal.

La directora del Instituto Municipal del Arte y la Cultura Alma Nery Gallegos hizo la exposición de motivos , destacando el gran apoyo que la Maestra Santaella ha significado para este espacio cultural municipal, recordando la donación de instrumentos musicales que gestionó y entregó hace tiempo y ahora los 24 pares de zapatillas. Estamos muy agradecidos y contentos, destacó.

Como testigos de calidad, el síndico municipal Juan Esteban Zamora Ramírez, en representación de la alcaldesa Ángela Rojas Rivera y la regidora Gloria Irene Soto Villaseñor, así como donantes y personal de la Casa de la Cultura.

En su mensaje, la reconocida intérprete canatlense Lilia Santaella Abud destacó la importancia que los gobiernos se metan a fondo en apoyo de la cultura. Un gobierno que no se interesa por el gobierno y la educación no sirve, reiterando también que la cultura no tiene partidos ni religiones.

“Me da tristeza ver que no avanza la casa de la cultura, en campañas todos se acuerdan y se olvidan como gobierno, los niños y joven citas son los que deben interesar. Soy promotora cultural y gestora, reconociendo a quienes apoyan y aportan; seguiré gestionando, hagan difusión que hay casa de la cultura en Canatlán”.

La cultura abre puertas, y hasta la fecha no he visto resultados de la donación de instrumentos, señaló la Maestra Lilia, pidiendo a la presidencia paguen bien a los maestros que laboran en el IMAC.

Destacó además la generosa participación de personas que quieren a la cultura, como es el caso del Profesor Jesús Roberto Quiñones, promotor del grupo de danza Xixee en la Casa de la Cultura, quien hizo la donación de 10 mil pesos, además dos mil de su esposa Érika Almodóvar.

Agradeció a la empresa dermatóloga que apoyó este proyecto, representada en la ceremonia por Diana Devora, dándose lectura a la relación de los donantes en total, con Elva Dalia Rodríguez Acosta y Jesús Valles Ruiz y esposa, con dos mil pesos cada uno; Juan Carlos Medina y Antonio Medina Azcona con mil pesos cada uno y Josefina López Oloño con 800 pesos.

El apoyo recibido se hizo constar en acta oficial del gobierno municipal, que firmaron las partes, agradeciendo el síndico Zamora Ramírez el respaldo altruista de la Maestra Lilia Santaella y los donantes, mencionando que para la presente administración de gobierno municipal fue un comienzo complicado, ha sido difícil sacar todos los temas, anticipando que pronto se verán los resultados, donde no solo se tendrá una casa de la cultura, sino una ciudad de la cultura.