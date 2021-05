Alumnos de FACSA UJED piden 13 plazas para su interinato

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Alumnos del décimo semestre de la Facultad de Ciencias de la Salud (FACSA) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) realizaron una manifestación pacífica a un costado de dicho instituto en Gómez Palacio, Durango, con el objetivo de exigir la asignación de 13 plazas para su internado y terminar su formación académica.

Fue alrededor de las 09:00 horas del viernes cuando los estudiantes con una manta que decía, “UJED: ¿En dónde voy a hacer mi internado?, no queremos perder un año”; Sin internos no hay hospitales”: “Mi responsabilidad es estudiar, la tuya es darme plaza”, entre otras.

Los quejosos argumentan son 76 alumnos afectados, pero que faltan de garantizarse 13 plazas para el internado, que de no asignarlas, existe la posibilidad de que tengan que esperar un año más para realizar las prácticas profesionales que son esenciales para su formación y que de ser así, se van a juntar con la siguiente generación.

Alumnos de FACSA UJED/ Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Al hacer uso de la palabra, la estudiante del décimo semestre, Mayra Martínez, lamentó que se tenga que estar pasando esta situación, cuando este tema debió resolverse desde hace un año atrás, aunque expuso que las autoridades educativas les plantearon 3 escenarios.

Detalló que "en el mismo día de la asignación de plazas, nos digan si las encontraron o no, o un día antes, entonces, ¿Cómo le voy a hacer si me dicen un día antes, tenemos una plaza para ti en Chihuahua o en otra entidad?, es ilógico y es una irresponsabilidad, otro es que si no se completan, nos tenemos que esperar un año con la generación que viene", dijo.

Explicó que de los 76 estudiantes de la carrera de medicina que requieren de su internado, 13 están pendientes, por lo que, simplemente solicitan certidumbre para todos los alumnos.

Minutos después el secretario académico de FACSA UJED, Gerardo Ávila, salió a pedirles que ingresara una comisión de alumnos para dialogar, además comentó que las plazas están garantizadas y consideró que podría haber un trasfondo político interno, porque ya se convocó a elecciones sindicales en la institución.

Dijo, “ya tenemos garantizadas las plazas de internado para los alumnos, pero es un proceso que se debe hacer por etapas, tenemos 76 plazas requeridas, de las cuales ya están para ser cubiertas 67”.

Además aseguró que el próximo día 10 de junio es cuando se lleve a cabo el acto cívico para la asignación de las plazas, incluso se contará con la presencia de representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del ISSSTE así como de la Secretaría de Salud Estatal.

Finalmente, reiteró que al parecer hay un trasfondo político, debido a que existe efervescencia que se vive al interior debido a la renovación de la dirigencia sindical.