AMLO es la peor desgracia que le ha pasado a México: José Luis Rocha

PÁNUCO DE CORONADO DGO. (OEM). –Para el diputado local y secretario General del Partido Acción Nacional en el Estado José Luis Rocha Media, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la república, es la peor desgracia que le ha pasado a México, ya que en solo dos años está destruyendo todo lo que se logró construir en décadas.

Lo anterior lo menciono en la plática que se realizó en el programa de la Grilla Llanera de este matutino vía Facebook live el pasado martes por la tarde, señalando que lo que le hizo Hugo Chávez a Venezuela en perjuicio de sus ciudadanos en cinco años, López Orador lo está haciendo pero en tan solo dos años, está a punto de terminar con las reservas económicas que los ex presientes fueron acumulando para las emergencias internacionales, como es el caso de la pandemia, pero este señor se termina esos recursos en entregarlos en sus programas sociales que no producen nada, solo asegura votos para su partido político, llevando a los mexicanos a vivir la peor de las crisis de la historia mexicana.

Pareciera –dijo- que lo que busca el actual gobierno de la república es terminar con las instituciones, recordando aquella expresión de López Obrador, “Al diablo con las instituciones”, y eso lo está cumpliendo, poniendo de ejemplo lo que antes era SAGARPA hoy SADER, una dependencia que tiende en poco tiempo a desaparecer al no tener ya programas de ayuda al campo, como se ve que quieren destruir todas las instituciones que son para ayuda de la ciudadanía, pero sobre todo para la gobernabilidad del pueblo mexicano, y someterlo solo a su mandato y sus caprichos.

De la alianza con los partidos políticos del PRD y el PRI, reconoció que sus rivales de toda la vida han sido los priistas, y eso no va a cambiar, son de ideologías completamente contrarias, pero hoy recalco, urge que nos pongamos de acuerpo para poder salvar a México.

Es urgente que exista un equilibrio en el gobierno, no puede existir como esta hasta ahora todo el poder y las decisiones en un solo hombre, y sobre todo cuando vez que está tomando malas decisiones, como partidos no perderemos nuestra ideología, como militantes cada uno de nuestros partidos no renunciemos a nuestra forma de pensar y de actuar, pero si nos uniremos como mexicanos para detener el deterioro de México, para salvar a los mexicanos de una catástrofe mayor, decíamos que seriamos como Venezuela, y hoy no pueden decir que vamos muy rápido no solo a ser como aquel país, sino hasta peor.