AMLO reconoce que se enfrentan 2 crisis: Carillo Aldaba

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).-“Lo único cierto que vi en el segundo Informe del Gobierno Federal que rindió el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue que reconoció que enfrentamos 2 crisis, la sanitaria y la económica”, afirmó el Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional, Juan José Carrillo Aldaba.

Al realizar un análisis del informe presidencial que ofreció el mandatario nacional en Palacio de Gobierno el martes 1 de septiembre, el líder priista local criticó la cifra de 95 compromisos cumplidos de 100 que señaló López Obrador, pues agregó que la sociedad percibe que el Presidente les vende altas expectativas, pero a casi 2 años, hay desencanto y frustración.

Explicó, “México ha caído en una fuerte crisis económica y de salud, en este segundo rubro en 6 meses de pandemia por el Covid-19, se han registrado 64 mil 414 decesos y en cuanto al tema económico, según Forbes, en nuestro país se quedaron 2.5 millones de personas sin empleo y aunque se diga que ya se está recuperando este rubro con 100 espacios, pues apenas es el 4 por ciento”.

Así mismo agregó que no se ve a corto plazo una recuperación de los espacios laborales perdidos y mucho menos generar más empleo, ya que es muy lamentable que no haya buena relación entre el gobierno federal con la clase empresarial, estos últimos son los que generan las fuentes de empleos, pero si no hay mejores relaciones con los empresarios, creo que se va a batallar mucho en ese rubro”, dijo.

Indicó que López Obrador fue el primero en sostener que el principal problema en México es la corrupción, por lo que es plausible que la ataque, pero debe ser parejo para todos, de ahí que se debe investigar a su hermano Pio López y a David León, este último está en el gobierno de la 4T.

Pero dijo, “Lo que escuchamos del segundo informe del Presidente Andrés Manuel López Obrador, me hace recordar una frase juarista, ‘A los amigos, justicia y gracia y a los enemigos, la Ley a secas’, así creo es que se está manejando el gobierno de la 4T”.

Para concluir, Juan José Carrillo mencionó que a menos de 2 años en que tomó posesión como Presidente de México, la sociedad tiende a creerle menos, en su segundo informe no hay nada que festejarle, porque hubo altas expectativas, pero no ha cumplido con lo que promete, sólo en el discurso pero lo peor es que estamos sumidos en una profunda crisis de salud y económica, de la cual no se vislumbra salir en el corto plazo.