AMLO se despide supervisando Agua Saludable para La Laguna

Lerdo, Durango (OEM).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se presentó este domingo en Lerdo para supervisar el proyecto, Agua Saludable para La Laguna, el mandatario fue acompañado por la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo así como por el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal y el alcalde lerdense, Homero Martínez Cabrera.

Al unísono, AMLO fue recibido bajo el grito de ¡Presidente! ¡Presidente! Con pancartas y consignas de todo tipo, López Obrador vestido con una guayabera color guinda y pantalón negro apareció en el escenario para escuchar el discurso de quienes asistieron como invitados especiales ante más de 3 mil personas que se dieron cita en la Unidad Deportiva de Ciudad Lerdo, Durango.

El jefe del ejecutivo federal, subrayó la nueva etapa que comenzará con la primera mujer presidenta de la República después de 200 años, señaló que el proceso electoral ya quedó atrás y que tanto con los gobernadores Esteban Villegas y Manolo Jiménez Salinas no se deberá tener ninguna dificultad para que este proyecto hídrico llegue a buen puerto.



“Solo comentarles cómo aquí Claudia lo expresó vamos a seguir avanzando en el programa Agua Saludable para La Laguna y van a continuar todos los programas, estos cien días pienso que vamos a regresar para inaugurar ya todo el sistema pero si hubiese alguna dificultad ya está la garantía de Claudia de que se va a concluir todo este sistema de agua saludable para la laguna”.

“Es muy importante porque es la salud, no es posible seguir consumiendo agua contaminada, agua con arsénico eso no, es una gran irresponsabilidad que nuestra generación, no merecen las nuevas generaciones seguir tomando esa agua y eso es lo que vamos a resolver para que nuestros hijos, nuestros nietos de la laguna beban agua saludable suficiente y como se dijo de calidad; todos juntos, presidentes municipales”, señaló.

Respecto al proceso electoral que acaba de concluir dijo que eso ya quedó atrás ya que el proyecto que está en puerta es poder garantizar el abastecimiento del vital líquido a toda la población.

“Vamos a seguir trabajando en lo que queda y hacia adelante porque conozco muy bien a Claudia, siempre teniendo como propósito principal al pueblo con esa frase que no debe olvidarse que es bíblica pero que viene de tiempo atrás desde la época de lo griegos que resume lo que es el humanismo; el amor al pueblo, el amor al prójimo no olvidarlo nunca”, argumentó AMLO.

Esteban Villegas Villarreal, gobernador del estado de Durango, brindó un mensaje de bienvenida al jefe del Estado ejecutivo federal, a quien calificó como un “gran presidente de México”. Así mismo, dijo que el pueblo de La Laguna y del estado se ha caracterizado por la calidez y afecto por lo cual también deseo lo mejor para la Presidenta Electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Presidenta, presidenta, encabezó Esteban Villegas el grito en alusión a Claudia Sheinbaum Pardo, a quien dijo que “en Durango tiene amigos en verdad cuente con todo el apoyo y todo el respaldo para que sea también igual que el del presidente un gran gobierno otros mejores seis años en nuestro país”.

“Presidente las y los duranguenses estamos agradecidos con su visita, estamos agradecidos con su trato, con su visión y sobre todo por su gran cariño por Durango, es por eso es justo reconocer su valioso liderazgo, su trascendencia y su legado histórico en nuestro país también para nosotros es un motivo de alegría que la doctora, Claudia Sheinbaum esté presente hoy en Durango y La Laguna, decirle de parte de nuestra gente usted siempre tendrá amigos aliados para seguir construyendo el futuro de un México unido, seguro, pacífico, inclusivo, voluntario, justo y democrático”, recalcó.

Villegas Villarreal, resaltó la excelente relación que se está construyendo entre los tres órdenes de gobierno “para desarrollar proyectos transformadores que le den una gran importancia a nuestra gente como lo que nos tiene reunidos el día de hoy. Quiero compartirles que era un sueño para todos las y los laguneros tener este proyecto de Agua Saludable para La Laguna, era muy importante porque aquí se saca agua ya del subsuelo que trae metales pesados, este proyecto hará que toda la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango tenga agua limpia y eso le está generando un seguro de vida a lo que mas queremos en La Laguna que son nuestros hijos, gracias y muchas felicidades”, detalló el l mandatario estatal.

Admitió que pese a que es un estado donde se produce agua por estar cerca de la Sierra Madre Occidental se está viviendo una de las sequías más severas y complejas.

“Una sequía que nos ha traído conflictos en el campo pero que junto con su gobierno los hemos ido resolviendo, estamos listos presidente para los apoyos, tenemos el recurso suficiente para mezclarlo junto con SAGARPA y poder dar ese brinquito que necesitamos junto con la estimulación de nubes que ya el Presidente autorizó hace unos días”.

Por su parte, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México, dio a conocer que en esta gira tiene una trascendencia importante por acompañar al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que la continuidad de la transformación también significa “la continuidad del proyecto Agua Saludable, no termina aquí, no es solamente con lo que se ha hecho sino que vamos a seguir trayendo el agua a La Laguna a todo el país en el reconocimiento del agua como un derecho humano y lo que significa la colaboración para distribuir este recurso tan preciado que hoy es tan escaso”, expuso.

“Siempre dije en la campaña que lo que representamos es el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública, el presidente puso los cimientos, el primer piso de lo que se ha hecho en estos casi seis años creo que no lo había hecho ningún presidente en toda la historia de México, ahora nos toca seguir sirviendo al Pueblo de México con nuestros principios”.

¡Es un honor que dotar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador!, replicó Sheinbaum tras la insistencia de los asistentes durante su discurso.

“Nos toca este segundo piso que tiene principios muy claros, lo dije la última vez que estuve aquí; el principio de que por el bien de todos primero los pobres, el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El principio de que el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás, así vamos a seguir gobernando”, detalló.