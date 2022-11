Analizan la propuesta de colocar parquímetros en centro comercial de Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- Ante la duda ente la ciudadanía sobre si se colocarán parquímetros en los nuevos estacionamientos del centro comercial de esta cabecera municipal, el alcalde David Ramos Zepeda mencionó que es un tema que se analizará con los comerciantes en su momento.

Te puede interesar: Implementan programa para reparar banquetas del centro histórico de Durango

Destacó que para el 4 de diciembre concluirá la obra de la modernización de los tres bulevares del centro, asi mismo enfatizó que en el tema de los parquímetros fueron los mismos comerciantes quienes le hicieron la propuesta de instalarlos, "ya que saben de muchas personas que llegan por la mañana, estacionan sus vehículos en el mercado y se van a la capital dejando ahí el mueble todo el día, por esa razón seria justo que pagaran algo por estacionarlos", indicó.

Ramos Zepeda dijo que es un tema que se analizará en su momento y por lo pronto este año no se instalará ningún parquímetro hasta que no este bien consensado con los locatarios y comerciantes de los alrededores. También se propuso que se cobrara cuatro pesos por hora, solo en los nuevos estacionamientos de los bulevares, pero no en los costados del mercado y zona centro, "se analizará en su momento, ahorita no hay nada asegurado, por lo que le pedimos a la ciudadanía que no se crea de chismes o de rumores, hay que esperar unos meses para ver que se decide", manifestó.

Para concluir detalló que no es su intención realizar una actividad recaudatoria, sino modernizar el centro, así como regularizar y controlar la vialidad, darles mayor fluidez y seguridad a los peatones, y el tema de los parquímetros, reiteró, es una propuesta que la han hecho los mimos comerciantes.