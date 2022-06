Ante incremento de contagios de Covid-19, hay focos rojos en Durango

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- En esta nueva ola de contagios de Covid-19, Durango está en focos rojos, luego de que este jueves 30 de junio se rebasaron los 200 al llegar a 223 contagios, de ahí que de seguir así se puede venir un problema más serio, incluso se puede pronosticar que para las próximas dos semanas se pueden tener arriba de 150 casos diarios de contagios, aunque la pandemia no tiene “palabra de honor”.

Así lo declaró el secretario de Salud en el estado, Sergio González Romero, al dar una rueda de prensa en compañía del secretario de Gobierno, Jorge Clemente Mojica Vargas; la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado, Claudia Díaz Pérez, así como el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera y representantes del ISSSTE y Ayuntamiento de Gómez Palacio.

El funcionario de Salud comentó que el índice de positividad es alto, ya que, de cada 100 pruebas que hacen, al menos 60 están saliendo positivas y eso ya es otro foco de alarma, pues tan sólo en la semana 25 ya se rebasaron los 800 casos, aunque la recién pasada cuarta ola de contagios, ha sido la más fuerte, pero en esta nueva ola las cifras siguen en aumento.

“En los últimos días no se ha bajado de 150 casos diarios, incluso este jueves la cifra se disparó hasta 223 y esto es encender los focos rojos y encender las alarmas, porque este problema no es de uno, dos o tres autoridades, sino que es un problema social que no se ha entendido, incluso en muchos estados se han quitado el cubrebocas, se confiaron y ahora con las fiestas como graduaciones, los resultados son de un nuevo repunte”, comentó.

En tanto que, “en el estado de Durango a través de la Secretaría general de gobierno ha sido muy empático en cómo llevar las medidas sanitarias para evitar los contagios pero a veces contagiarse es inevitable, sin embargo, tenemos que hacer como sociedad algo para bajar los contagios que no muera más gente a causa de este virus”.

También explicó que después de la segunda ola de Covid-19, el índice de mortandad fue muy alto que llegó hasta 11.4, pero fue bajando poco a poco y tras la cuarta ola bajó considerablemente que incluso llegó a cero defunciones, sin embargo en la última semana ya se tuvieron dos decesos por Covid-19, una en Gómez Palacio y otra en la ciudad de Durango.









¿Qué debemos de hacer?

“Simplemente no hay que bajar la guardia”, respondió el secretario de Salud, aunque señaló que Durango es el municipio con más cifras de contagio debido a que tiene mayor población, luego sigue Gómez Palacio municipio que va también en esta ola con cifras ascendentes y de forma muy rápida, "pero hay que seguir las indicaciones para detenerla y evitar más contagios, esto es para que no se sature el Hospital General de Gómez Palacio, ni la clínica del IMSS 51 o la 46, pues queremos seguir atendiendo a la población de tantas enfermedades que se quedaron pendientes de atender por los dos años de pandemia".

El funcionario de Salud mencionó que este es el panorama que se tiene en Durango, pero la vacuna nos ha ayudado mucho, incluso la próxima semana inicia la vacunación para menores de cinco a 11 años, lo cual es muy importante.

Abundó al decir, “los que más se contagian son los adultos de edades de 20 hasta 50 años, ya que son los que salen a reuniones, carnes asadas, convivios del trabajo, entre otras, por lo que llegan a sus hogares y pueden contagiar a los niños, que son nuestra preocupación también”.

“Que no se nos olvide, la solución la tenemos como sociedad y debemos llevar todos los medidas sanitarias adecuados como es; el cubrebocas que hemos dejado sólo para lugares cerrados, pero lo debemos portar, porque es una protección, además lavarse las manos gel antibacterial constantemente, a fin de que todos demos una solución como sociedad”, concluyó.