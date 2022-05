Ante la descomposición social, debemos rescatar los valores: Marina Vitela

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Es muy preocupante la descomposición social que se vive actualmente de ahí que para poder combatir esta situación voy a hacer alianza con todas las iglesias para poder inculcar los valores desde la infancia y sobre todo trabajar desde el seno familiar, así lo declaró la candidata de la coalición “Juntos Hacemos Historia por Durango”, Marina Vitela Rodríguez.

Este viernes Vitela realizó una rueda de prensa en la casa de campaña de la candidata a la alcaldía por los partidos Morena, PVEM, PT y RSP, Betzabé Martínez Arango, quien la acompañó.

Te puede interesar: Universitarios refrendan su apoyo al proyecto de Marina Vitela

Vitela Rodríguez explicó que para para transformar a un país se necesita cambios y siempre a través de la educación, no hay otra forma y para transformar a través de la educación, “tenemos que garantizar varias cosas, entre ellas yo he hablado del banco de la mujer, si ya tenemos un problema lo tenemos que atender, el cambio social nos dicen que para cambiar esta parte de la historia sobre todo de un estado como el de Durango y no es exclusivo de aquí es de todo el país y se tiene que hacer en dos vías, atender el problema que ya tenemos y el otro que se llama prevención”.

"La problemática actual que es la descomposición del tejido social, tiene varias aristas y es multifactorial, es por ello que se debe fomentar los valores desde la niñez y conformar un eje integral para trabajar de la mano con los diversos grupos religiosos y asociaciones civiles, lo cual será un proyecto a implementar durante mi gestión en la entidad", afirmó.

Qué gusto enorme compartir con mis amigos maestros en La Laguna. Estamos cada día más unidos para alcanzar el #CambioVerdadero por la educación con trabajo en equipo.



Gracias a @FuerzaDurango por acompañarnos, así como a mis queridas candidatas @BetzabeMtzA y @MaestraTereG. pic.twitter.com/HL6CtaKHTD — Marina Vitela (@MarinaVitela_) May 27, 2022

Al mencionar el tema de la drogadicción, señaló que la descomposición social tiene varias aristas, “la primera es la falta de economía desde el hogar, la segunda es el tipo de mensaje que reciben desde niños a través de las diferentes redes y la publicidad donde sale un carro nuevo, un muchacho con una muchacha muy guapa, en donde ese es el mercado donde nuestros niños y jóvenes tienen y, crecen con la idea de que eso van a obtener y cuando voltean a ver que van creciendo en una colonia donde no hay crecimiento, donde sus padres a duras penas sacan el tema del alimento, creo que la frustración los lleva a diferentes rubros”, indicó.

Comentó “yo soy católica, pero en mi paso por la política he tenido acercamiento con líderes religiosos de diferentes iglesias y hoy no será la excepción, pues debemos unirnos para trabajar en una sola línea que es rescatar el tejido social”.

Local El fin de semana Marina Vitela cerrará campaña





Al ser cuestionada sobre la situación que se vive hoy en día, donde existen incluso decesos de menores de edad, abusos y falta de oportunidades, respondió, “hay mucha falta de valores, pero una de las herramientas eficientes es acercarse a los diversos grupos no gubernamentales y tocar base también en la fe y espiritualidad de la gente”.

















“Como bien lo comenté, he sostenido reuniones con varios líderes de las diferentes iglesias, tengo contacto con diferentes corrientes cristianas y sin duda hoy se requiere una gran alianza de esta parte espiritual para poder inculcar los valores y por supuesto que vamos a ser aliados de todas las corrientes de la Iglesia porque por hoy se requiere recurrir a todas estas partes para poder lograr un cambio en la sociedad”, concluyó Marina Vitela.