Anuncian construcción de una casa hogar del DIF en La Laguna

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Con el objetivo de trasladar a más de 20 menores laguneros que permanecen en Casita Puente del DIF en Durango capital, la presidenta, Marisol Rosso Rivera de Villegas, anunció que se construirá una extensión de Casa Hogar en Gómez Palacio para que las familias de los infantes puedan visitarlos y no tengan que trasladarse.

Rosso Rivera, compartió que en una primera etapa se tiene proyectado atender a más de 50 niños y niñas, “lo que pasa es que vamos a ir por etapas, lo que comenta bien la presidenta, Leticia Herrera es que se rehabilitó completamente, los aires la pintura, la ludoteca que nos ayudaron mucho, es un trabajo de colaboración entre el gobierno municipal y gobierno del estado por parte del DIF estatal”, señaló.

El costo total de toda la construcción es de 30 millones de pesos / Foto: cortesía /

Subrayó que el costo total de toda la construcción es de 30 millones de pesos ya que se dio una primera etapa, dijo que en total se pretende contar con una cobertura de más de cien niños.





“Lo estamos manejando por etapas, vamos a tener el área de bebés, qué quiere que es prácticamente poder trasladar Casa Hogar de la capital aquí a la Comarca Lagunera, es así como trabajamos en Durango, el área de bebés, área infantil que es entre los 3 y los 10 años; tenemos también el área de adolescentes que son de los 10 en adelante”, sostuvo.

En una primera etapa se tiene proyectado atender a más de 50 niños y niñas / Foto: cortesía /

Sostuvo que ha sido vital el apoyo de la alcaldesa de Gómez Palacio Leticia herrera y con la Iniciativa privada, “para ir avanzando etapa por etapa pero esperamos ya concluir antes de que concluya esta administración”, señaló.

Leticia Herrera Ale, destacó que “hay niños de la región que están allá y sus familias no tienen con qué trasladarse a visitarlos, en cambio teniéndola aquí en Gómez Palacio, de Tlahulilo, Mapimí, Lerdo de la región pues pueden venir mejor aquí, fue una gran idea de estar platicando con la señora Marisol para ponernos de acuerdo a mí me pareció estupendo, porque le albergue el Jornalero se utilizaba muy poco, no tenía mucho uso, pero donando le terreno al Gobierno del estado para esa Casa DIF, los empresarios siempre están dispuestos a apoyarnos”, destacó.