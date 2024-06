Anuncian el XI Concurso Estatal Transparencia en Corto 2024

Gómez Palacio, Durango (OEM).- El Gobierno estatal encabezado por Esteban Villegas Villarreal, a través de la Secretaría de la Contraloría y el Instituto de Cultura del Estado llevaron a cabo un convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica de la Laguna, Universidad Politécnica de Gómez Palacio y la División de Estudios Superiores del Instituto 18 de marzo para que participen en el XI Concurso Estatal Transparencia en Corto 2024.

En representación de la secretaria de la Contraloría del Estado, Tania Julieta Hernández Maldonado, estuvo presente la coordinadora general de Transparencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Durango, Martha Hurtado Hernández, quien agradeció a los rectores de las instituciones educativas su anfitrionía al recibirles y su interés en que sus alumnos formen parte de esta convocatoria.

“Agradecemos el interés y compromiso de las instituciones de educación media y superior, en la región Laguna; principalmente a la UNIPOLI ya que son los que más trabajos participantes inscriben y el año pasado lograron llevarse el primer lugar a nivel nacional”, explicó la funcionaria.





Destacó que el objetivo principal de estas acciones es brindar un espacio de expresión que promueva la participación activa de los jóvenes sobre el uso de las tecnologías de la información y su impacto en la cultura de transparencia y rendición de cuentas y a través de un concurso de cortometrajes que busca impulsar su creatividad, interés e iniciativa.

En esta edición podrán participar jóvenes de 15 a 25 años / Foto: cortesía / Gobierno del Estado

El tema del Concurso Estatal de Transparencia 2024 es “Uso de las tecnologías de la información y su impacto en la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas".

Podrán participar jóvenes de 15 a 25 años, en dos categorías, de 15 a 18 años y de 19 a 25 años y la inscripción es totalmente gratuita.

El objetivo principal es brindar un espacio de expresión que promueva la participación de los jóvenes sobre el uso de las tecnologías de la información / Foto: cortesía / Gobierno del Estado

Los cortometrajes deberán tener una duración máxima de 90 segundos incluyendo créditos, los videos podrán ser grabados en cualquier tipo de animación y/o acción viva, no se permite el uso de clichés televisivos, imágenes de crestomatía, música comercial, ni lenguaje obsceno y sólo se admitirán trabajos inéditos que no hayan sido producidos por encargo de alguna institución pública o privada, o que no hayan sido registrados previamente en ediciones anteriores de este concurso.

El tema del Concurso Estatal de Transparencia 2024 es “Uso de las tecnologías de la información y su impacto en la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas" / Foto: cortesía / Gobierno del Estado

El primer lugar obtendrá un premio de 15 mil pesos, además de un reconocimiento; el segundo lugar 10 mil pesos y un reconocimiento y el tercer lugar cinco mil pesos y un reconocimientos, para mayores datos de la convocatoria los interesados podrán visitar la página y las redes sociales de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Durango.

En la firma de estos convenios de colaboración también estuvieron presentes: el subsecretario de la Contraloría en la región Laguna de Durango, Jairo Sigfrido Cerón Franco; el jefe del departamento de Contraloría Social, Raymundo Fernández Alonso; el rector de la UTLD, Víctor Alonso Gómez Hernández; el rector de la UPGP, Carlos Gerardo Landeros Arau y el rector de la Dies8, Manuel Salazar Campos.