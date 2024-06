Gómez Palacio, Durango (OEM).- “Yo si quiero con todo respeto hacer un llamado enérgico a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya párenle, ya basta porque nos están dejando sin luz y, tenemos un problema muy serio en las norias, en los pozos porque la gente se queja, la gente está molesta”, así de manera textual la alcaldesa, Leticia Herrera Ale lanzó un exhorto a la paraestatal a dar solución a los apagones que se han registrado en los últimos días.

Este problema se ha venido agudizando durante las últimas horas no solo en la Comarca lagunera, sino en diversos estados del país, en La Laguna no ha sido la excepción y esta situación sigue generando afectaciones a la cadena de valor y, diferentes cadenas productivas.

“La gente está enojada porque a causa de esos apagones que vienen de CFE, porque no somos nosotros, una cosa es que no haya el suficiente líquido por el tema del calor que tenemos ahorita, nunca lo habíamos visto aquí en La Comarca Lagunera”, expuso.

Apagones en la Región siguen generando afectaciones: Leticia Herrera Ale



A decir del titular del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (SIDEAPA), Francisco Escalera Tostado, a la fecha se han registrado más de 54 afectaciones a partir del pasado 23 de mayo a la fecha.

La edil dejó en claro que “no, no es SIDEAPA, es CFE, esos apagones por la falta de energía, yo ya les pido que reconozcan públicamente que son ellos los que están haciendo estos apagones, porque confunden a la ciudadanía porque creen que es Sideapa y no, es CFE, y, también la gente se queja mucho que con estos apagones se les descomponen sus aparatos electrodomésticos, no tienen el recurso para volver a comprar uno nuevo”, detalló.

Herrera Ale, reiteró que las afectaciones son en todos los sectores, desde los pozo de agua, los equipos que manejan los productores del campo, en el caso de Sideapa, “los apagones de CFE nos truenan las bombas y se tardan de dos a tres días para poder echar andar o presurizar, no conozco técnicamente las palabras pero se los digo; yo estoy ya molesta”, recalcó.

Invita a salir a votar

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, conminó a la población en general a salir a ejercer su derecho que es emitir su voto, garantizó que será una jornada y unos comicios en paz ya que se cuenta con toda la coordinación entre los diversos órdenes de Gobierno para que las elecciones de este 2 de junio concluyan con un saldo blanco.

“Aquí va a ser una jornada electoral tranquila, con calma, con toda la seguridad de que pueden salir muy tranquilos y seguros a salir a emitir su voto”, compartió.