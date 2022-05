Apoya comerciantes propuesta de Gerardo Villarreal en Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –Los comerciantes de este municipio requieren que sean volteados a ver, que no solo les llevemos discursos, sino que verdaderamente llegue un cambio que les traigan más oportunidad de crecer, sobre todo en los comercios pequeños y medianos, así lo aseguro Gerardo Villarreal, candidato del Partido Verde a presidente de este municipio.

En abanderado de la alianza Juntos Haremos Historia, misma que conforman los partidos del Verde, Morena, RSP y el PT, aseguro que un alto, muy alto porcentaje de comerciantes de esta cabecera, se han estado sumando poco a poco a su proyecto, y le han estado diciendo que van en busca de un verdadero cambio, ya han sido muchos años de discursos y falsas promesas, el comercio necesita te apoyos, créditos blandos, compresiones de parte del gobierno municipal para que puedan mejorar sus ventas y con ello la estabilidad de sus familias, dijo.

Como alcalde a partir del primero de septiembre del 2022, ya tenemos planeados varios programas y acciones de gobierno para ayudar a los comerciantes, sobre todo a los pequeños, a los medianos, que son los que necesitan de un puchonsito para que su comercio siga creciendo, que no se detenga o que tenga que llegar a cerrar, “en mi administración estaremos gestionando los programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas en el gobierno federal y estatal, tendrán un gobierno que escuche sus necesidades y sobre todo dispuesto a apoyarlos”, dijo Villarreal Solís.

Gerardo Villarreal se dijo contento por la respuesta de los comerciantes, “muchos de ellos nos reciben muy bien, nos hacen planteamientos y nos aseguran el apoyo total de sus familias, pero también hay quien no pide una disculpa por no hacerlo públicamente, porque no quieren ser víctimas de ataques o de malos tratos por pensar en un cambio verdadero”, señalo.

Finalizó la entrevista el candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, reiterando su total apoyo a la zona comercial, a las tienditas de la esquina que no deben de desaparecer, al contrario, a ellas las debemos de fortalecer porque son nuestra gente, son nuestros vecinos y nos dan la confianza, para ellos trabajaremos y tendremos programas de apoyo total, el comercio esta con el cambio verdadero y no les vamos a fallar, dijo.