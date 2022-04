Apoya Gamaliel Ortiz Torres la campaña de Gerardo Villarreal

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- Gamaliel Ortiz Torres, jefe del distrito de la Secretaria de Desarrollo Rural del gobierno federal con cabecera en este municipio, señaló que, con licencia de su trabajo sin goce de sueldo, está abocado a la campaña en apoyo al abanderado a presidente municipal Gerardo Villarreal Solís.

En entrevista para El Sol de Durango, dijo que respecto a su cargo como jefe del distrito de SADER desde el pasado 22 de abril y hasta el 13 de junio, cuenta con un permiso sin goce de sueldo, mismo que hizo para poder trabajar de tiempo completo en esta campaña.

Gamaliel Ortiz, quien también es candidato a quinto regidor, señaló que el buscar la regiduría es una responsabilidad que se debe de tomar con mucha seriedad, y no solo esperar el momento de entrar en funciones, "también es caminar calles, tocar puertas y convencer al ciudadano de votar por la verdadera opción del cambio, y no continuar por la misma ruta que no se ha visto con desarrollo y progreso para las familias de Guadalupe Victoria", señaló.

Asimismo, destacó que se encuentra contento porque en los pocos días de campaña ha sido testigo de cómo la ciudadanía los recibe con gusto y le aseguran al candidato Gerardo Villarreal, su total apoyo a un verdadero cambio, "eso nos motiva para seguir tocando puertas y siendo testigos de los compromisos que ha vendido haciendo el abanderado de la alianza 'Juntos Hacemos Historia", manifestó.

Ortiz Torres es candidato a quinto regidor a propuesta de Morena, es jefe de distrito de SADER federal con cabecera en este municipio, actualmente con permiso sin goce de sueldo, y asegura que trabaja todos los días por lograr el triunfo de la alianza "Juntos Hacemos Historia", llevando a Gerardo Villarreal a la Presidencia Municipal, y logrando el verdadero cambio para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos victorenses.