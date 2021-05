Apoyo el proyecto de Susy Torrecillas: Luis González Achem

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).- "Estoy plenamente convencido que Susy Torrecillas, candidata por la coalición 'Va por Durango', será nuestra diputada local por el distrito XIII, porque he visto la respuesta de la gente y una vez que esté en el Congreso Local va a luchar por servir a este municipio y luchará para traer más inversiones", señaló el ex alcalde de Lerdo y priista de cepa, Luis Fernando González Achem.

En forma contundente, González Achem recalcó que el próximo 6 de junio su voto será para Susy Torrecillas para contribuir a que sea diputada local, pero también para Luly Martínez al distrito 03 federal.

“Soy priista y seguiré siéndolo por siempre, es mi convicción, ya lo dije antes, yo me quiero morir priista, hasta la última gota de mi sangre y hasta el último aliento de mi vida, lo poco o mucho que tengo me lo ha dado el PRI y lo más importante que me ha dado fue la oportunidad de servir a mi pueblo”, afirmó.

Luis González Achem, ex alcalde de Lerdo/ Foto: Cortesía |

Agregó que la candidata al distrito local XIII, Susy Torrecillas, "a pesar de ser muy joven, es una mujer con una importante trayectoria política, fue dirigente de todas las mujeres priistas en el estado, pero por 'equis' circunstancias, en años atrás no fue candidata del PRI a la diputación local, sin embargo, aceptó y se disciplinó, no aventó la toalla y mucho menos, no abandonó al partido como muchos lo han hecho", resaltó el ex alcalde.

Sin embargo, gracias a su disciplina, entrega y lealtad priista, ahora el partido le hace justicia, porque hay que decirlo claro y fuerte, nuestro partido tiene memoria y reconoce la trayectoria y la militancia y ahora para beneficio de Lerdo es nuestra candidata, así lo puntualizó.

“Con Susy Torrecillas estoy plenamente convencido que ganará la elección del próximo 6 de junio, porque tiene el respaldo y apoyo de la gente que saldrá a emitir el voto a favor de la alianza Va por Durango integrada por el PRI-PAN-PRD”, dijo.

Para concluir, Luis Fernando González dijo estar más que seguro que Susy Torrecillas va a ser diputada local y va a gestionar recursos para este municipio y va a luchar por llevar inversiones a Lerdo.