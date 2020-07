Apoyó Luly Martínez los trabajos de enjarres del templo del Pueblo de Santiago

PUEBLO DE SANTIAGO Cuencamé Dgo. (OEM). –En esta comunidad conocida como el Pueblo De Santiago, la presidenta municipal Luly Martínez, entregó una tonelada y media de cemento y 500 ladrillos, todo con la intención de colaborar activamente en los trabajos de enjarre de la capilla de este lugar.

Al ser entrevistada la alcaldesa, manifestó que a pesar de la difícil situación que se vive con la pandemia, se continua trabajando y dando respuesta en la medida de las posibilidades a las solicitudes de la población, hoy correspondió atender el llamado de apoyo de los integrantes de los trabajos de enjarre y mantenimiento de este templo católico, y con mucho gusto acudimos a entregar este material, comprometiéndonos –dijo- a seguir ayudándoles en la misma forma que hemos venido haciendo con otras localidades y religiones.

Este Gobierno Municipal seguirá dando respuestas a las demandas de la ciudadanía y respetando todas las medidas de prevención, porque debemos de insistir en no bajar la guardia en la lucha contra el Covid-19, nos ha estado afectando a varias familias Cuencamenses y no debemos de confiarnos, “si bien es cierto que como administración no dejamos de trabajar, también es cierto que lo hacemos con todas las medidas de sanidad que nos indica la secretaria de salud, sobre todo en el cuidado a los habitantes de las comunidades”, recalco.

Concluyo mencionando Luly Martínez, que se tienen algunas otras solicitudes de apoyo a diferentes templos y centro de culto religioso en lo largo y ancho del municipio de Cuencamé, peticiones que solicito un poco de paciencia para ir atendiéndolas de manera paulatina, conforme las posibilidades económicas en la tesorería municipal lo vayan permitiendo, recalcando que su compromisos es atender todas sus necesidades, solo reitero la petición de paciencia ante la difícil situación económica que viven todos los municipios del país por la falta de recursos económicos que se tiene, pero poco a poco estaremos dando respuesta s su solicitudes en la medida de las posibilidades.