Araceli Aispuro Aseguró que ella no caerá en las provocaciones

ORIZABA Poanas Dgo. (OEM). –Al ser entrevistada en uno de sus recorridos por las calles por esta comunidad, la maestra Araceli Aispuro, candidata a presidente municipal por la alianza "Va por Durango", aseguró que ella no caerá en las provocaciones, no caerá en la guerra sucia, porque a ella su familia le inculco el respeto y los valores por los demás.

Reconoció que en esta campaña ya se comienza a ver algo de la llamada guerra sucia, sobre todo por personas cobardes que lo hacen bajo el anonimato, que no tienen el valor de dar la cara, pero nosotros –dijo- "no caeremos ni contestaremos nada de esta guerra, porque lo nuestro es unir, no dividir, lo nuestro es trabajar juntos por un mejor Poanas, por sus familias, no pelear ni insultar como lo hacen esos cobardes detrás de un anonimato".

Se dijo muy contenta Araceli Aispuro, porque sus propuestas y campaña ha caminado muy bien, ha sido bien recibida, las familias se van uniendo poco a poco con quien les garantiza primero que nada respeto, educación, palabra de mujer que por muchos años entrego su vida a la educación, y hoy busca seguir sirviendo a la ciudadanía desde la presidencia municipal, y "no les vamos a fallar", recalcó.

Finalizo la plática con El Sol de Durango Araceli Aispuro, asegurando que el tema de los ataques o la guerra sucia no le preocupa, pero si se ocupa de llegar a los hogares o a las comunidades con repuestas, e incluso sentarnos a dialogar y debatir esas propuestas, los que buscan provocar la guerra o los ataques de manera anónima, no tienen mucho que proponer, y eso la ciudadanía lo ve, lo calla y lo premia o lo castigará en las urnas, "así que en la alianza "Va por Durango", junto con Esteban Villegas próximo gobernador, vamos a seguir ocupándonos de hacer propuestas y llevar soluciones", dijo.