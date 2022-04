Arranca campaña Betzabé Martínez

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Con la apertura de su casa de campaña, Betzabé Martínez Arango candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia”, arrancó su campaña política en busca del voto de los gomezpalatinos a quienes les dijo, “Juntos vamos a Transformar Gómez Palacio”.

La candidata de la coalición que integran los partidos Morena, PVEM, PT y PRD, cortó el listón inaugural de su casa de campaña que se única en avenida Victoria y calle Zacatecas en la colonia las Rosas de esta ciudad y ante unas 500 personas dijo, “junto al pueblo seguiremos transformando conciencias y sobretodo moviendo voluntades.

Agregó, “ Cómo mujer, la violencia me tocó a muy corta edad y definitivamente me marcó con fuerza así como muchas mujeres que hoy están aquí acompañándome, sin embargo, eso me hizo sacar la mejor versión de mí y luchar por los derechos de la gente, por la dignidad humana que hoy en día tenemos que recuperar“.

Por ello, les quiero decir a todos ustedes que con toda mi entrega y determinación, no dejaré ni un solo derecho de defender, no dejaré ni un solo principio de honrar y sobretodo, no dejaré que ningún abuso pase sin ser denunciado, tenemos que recordar que Gómez Palacio siempre ha sido testigo de las grandes transformaciones sociales, la revolución mexicana nos dejó en claro que en Gómez Palacio no nos vamos a dejar jamás, nunca nos volverán a ver de rodillas, afirmó.

Agregó, por siempre y para siempre primero los pobres, porque son aquellos los que no necesitan son aquellos en los que debemos sentir empatía por que en la vida todo puede pasar, pero no se trata de un cambio de generación sino se trata de qué esta generación deje huella y trascienda, de qué esta generación toque los corazones de las personas y hagan posible la justicia social, hagamos posible ver al otro con empatía y hagamos posible amar al otro siempre, como se dice, Amor con Amor se paga.

“Amigas y amigos, juntos vamos a compartir y vamos a transformar Gómez Palacio, juntos regresaremos la dignidad humana a este municipio, lo haremos con juventud, lo haremos con energía, somos renovación, somos transformación, pero sobretodo lo haremos con el corazón teniendo siempre presente la humildad y la honradez por los demás, teniendo presente el valor de la honestidad, ¡por mi madre, por nuestra gente, por nuestro querido Gómez Palacio, Volveremos a hacer historia!, concluyó Betzabé Martínez entre porras y aplausos".