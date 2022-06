GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Con el fin de disminuir los accidentes relacionados con motociclistas, fue puesto en marcha el operativo Cero Tolerancia por parte de la Subdirección de Tránsito y Vialidad.

Fue la tarde del martes 21 de junio en que arrancó este operativo como medida de prevención para los motociclistas, informó David Ruiz Reyes, titular de la dependencia en mención.

Asimismo, informó que la medida no tiene un fin recaudatorio, sino preventivo, ya que en los últimos días se han llegado a presentar accidentes donde los principales involucrados son los conductores de motocicletas.

Arranca operativo cero tolerancia para motociclistas en Gómez Palacio / Foto: cortesía | Gobierno municipal de Gómez Palacio

Por lo anterior, se determinó poner en marcha el operativo donde se verificará que cumplan con las medidas de seguridad, entre ellas que tanto el conductor como su acompañante porten casco de seguridad, no viajar más de dos personas en la unidad, no llevar niños ni bultos, así como no exceder los límites de velocidad, ni conducir bajo los efectos del alcohol y no realizar maniobras peligrosas que pongan en peligro su integridad física y de quien los pudiera acompañar.

El funcionario municipal destacó que también se revisará que los conductores de estos vehículos cuenten con licencia vigente y la papelería correspondiente a la unidad.