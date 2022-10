COMARCA LAGUNERA, Dgo. (OEM).- Se implementó un operativo para revisar establecimientos que se dedican a reparar motocicletas, así como otros negocios de compra y venta de autopartes, detectando y asegurando seis motos a las que se les encontraron irregularidades, pero también dos vehículos con anomalías, no hubo detenidos ni se clausuraron negocios, pero siguen las investigaciones.

Te puede interesar: Pedirá Onappafa prórroga para continuar con la regularización de "chocolatos"

El vicefiscal zona 1 Laguna, Juan Francisco Ángeles Zapata, informó sobre los resultados de este operativo que se realizó el fin de semana en la laguna de Durango.

Comentó que en las mesas de seguridad para la construcción de la paz en la región, se llegó al acuerdo para realizar dicho operativo en el que específicamente se revisaran los establecimientos con giros mencionados, con el objetivo da dar un ordenamiento.

Aseguran en la Laguna 6 motos y 2 vehículos que presentaban irregularidades / Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Se acudió a un negocio donde se detectó que en seis motocicletas había irregularidades en sus números de serie, que no tenían relación a las placas y su numeralia, es decir, no correspondían a la original o unas no contaban con más datos en lo que tiene que ver con la identificación vehicular.

Pero también en uno de los talleres mecánicos de encontró unos cinceles delgados y pequeños con los que presuntamente modificaban los números de serie.

Local De 200 mil autos chocolatos que circulan en Durango, solo han legalizado 12 mil

Respecto a los vehículos automotores, se logró el aseguramiento de dos unidades, uno de la marca Ford Scort, de modelo atrasado, el cual al hacer la revisión no se encontraron engomados, ni números de identificación vehicular, lo que deduce como una unidad irregular, de igual forma al querer acreditar la propiedad la documentación se determinó que era apócrifa, motivo por le cual se aseguró y se puso a disposición del Ministerio Público.

Así también se detecto otro auto en la calle que estaban en calidad de abandono, se trata de un Jetta de la marca Volkswagen, color blanco, modelo reciente, el cual a decir de los vecinos ya tenía varios días, se realizó la verificación del vehículo y esta en forma irregular, ya que no cuenta con la documentación correcta.

El funcionario estatal informó que en el operativo participaron personal del ejército mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y municipales, así como la Policía Investigadora de Delitos y Protección Civil, quienes continuarán con los operativos de revisión.