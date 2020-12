Así fue la última visita de Armando Manzanero a la Comarca Lagunera Durango

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).-“El romanticismo no pasará nunca de moda”, afirmó Armando Manzanero momentos antes de que iniciara su magno concierto ante más de 33 mil asistentes que acudieron al cierre del festival Lerdantino en el año 2017.

Hoy, tres años después, la noticia de su fallecimiento ha dado la vuelta al mundo, pues Armando Manzanero es uno de los compositores de América Latina más prominentes de México y cuyas composiciones han sido interpretadas por los más reconocidos cantantes.

Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

En rueda de prensa que ofreció el cantautor de música romántica en el lobby del teatro Centauro, en aquel momento, acompañado de la artista Aranza y Juan Pablo Manzanero, destacó la importancia de fomentar los valores mediante la cultura, sobre todo en las nuevas generaciones.

Armando Manzanero, se desarrolló como cantautor, músico, compositor y productor musical mexicano, ganador de un Grammy, además ha escrito más de 400 canciones, de las cuales más de 50 han alcanzado fama internacional, como “Somos novios” y “Esta tarde vi llover”.

Se le cuestionó sobre el romanticismo de la época de los 60’s y hasta los 80’s, pero en la época actual al parecer se está perdiendo, comentó, “el romanticismo no pasará de moda, pues mientras veamos que hay más habitantes en nuestra tierra, el romance existe, la música romántica ahí está y tiene un sitio muy fijo”.

“El romanticismo está en la piel de todo ser humano, pues no creo que alguien pueda ‘hacer un hijo’, al calor del reguetón”, señaló entre risas el cantautor de origen yucateco.

Al ser cuestionada a la cantante Aranza respecto a qué tanto es complicado interpretar las melodías de Armando Manzanero, respondió, “en mi caso no sólo como artista, sino como mujer, es una influencia muy grande, pues las damas siempre esperamos el romanticismo y debemos recordar que las canciones de Manzanero están consideradas como patrimonio cultural”.

“Como cantante me siento muy agradecida de poder interpretar sus canciones, pero no es fácil interpretar las melodías de Manzanero, ya que es un poeta y sus melodías no son sencillas, hay que sentirlas para poder expresarlas”, dijo en ese momento.

Al evento acudió acompañado de su hijo Juan Pablo Manzanero, quien dijo sentir un gran orgullo y un honor de seguir el legado de su papá, porque es un excelente padre, un gran compositor, además de que la música romántica jamás pasará de moda, aún y cuando lleguen nuevos ritmos, la música romántica no pasará jamás, ya que siempre habrá amor.