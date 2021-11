Aspiro a ser candidata a la presidencia de Canatlán: Ángela Rojas

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Sí aspiro a ser candidata a la presidencia municipal de Canatlán, Durango, a trabajar por el municipio, sus ciudadanos y tratar por igual a todos los colores políticos, así lo manifestó la diputada local María de los Ángeles Rojas Rivera, también conocida como Ángela Rojas.

En entrevista para El Sol de Durango, la también regidora con licencia mencionó que en este momento se trabaja en el tema de las coaliciones, "depende mucho de las coaliciones, de los acomodos políticos que son un poco complicados, no me quiero adelantar a las cosas, no puedo decir que seré candidata el próximo año, porque sería en este momento muy incierto, todavía no sabemos, se están acomodando las cosas, se ha manejado mucho que seré la candidata para el año próximo, no se sabe aún, se están acomodando las cosas", destacó.

Asimismo aseguró estar enfocada en su labor y esperar, "si soy la candidata créanme que seré lo mejor para Canatlán, siempre he pensado lo mejor para Canatlán, su crecimiento, su desarrollo, el que se atienda a todos los ciudadanos por igual, a todos los colores por igual, eso es lo que los ciudadanos pueden esperar de Ángela Rojas en caso de que sea la candidata a la presidencia municipal", dijo.

Señaló que le gustaría ser la candidata el próximo año, "por supuesto que sí me gustaría, lo buscaré, no puedo negar, si quiero ser candidata y quiero trabajar para Canatlán y para todos los ciudadanos, sí quiero y tengo muchísimas ganas de ser presidenta municipal y trabajar por Canatlán, sé que se puede hacer muchísimo", así lo aseguró.

También insistió en que se tiene que trabajar en equipo, "se lo he dicho a las diferentes rutas de Morena, yo transitaré con Morena, con el candidato que se decida, respaldando a quien quede como candidato.

Morena tiene muy buenos perfiles, muy buen trabajo de campo, están organizándose, haciendo comités en todo el Estado de Durango, incluyendo a Canatlán", finalizó.