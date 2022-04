Asume Alejandro Correa García Presidencia Municipal interina de Vicente Guerrero

VICENTE GUERRERO DGO. (OEM).- La tarde noche del jueves 21 de abril, en sesión extraordinaria de Cabildo de este municipio, rindió protesta como presidente municipal interino Alejandro Correa García, comprometiéndose a trabajar fuertemente por que su municipio continúe por la vía del desarrollo.

Señaló que el municipio deberá de continuar su camino ya trazado a través de los diferentes programas y acciones de gobierno que se autorizaron desde el inicio del año, "no hay motivo para modificar o dejar de hacerlo, el plan de desarrollo municipal y las obras a realizar están ya pasmadas y les daremos seguimiento puntual", dijo.

Asimismo, dejó claro que como gobierno municipal no dejará de hacer los trabajos necesarios, incluyendo las entregas de apoyos a las familias más vulnerables, por supuesto, reiteró, todo se realizará respetando las leyes electorales, "no tendremos ninguna injerencia en el proceso electoral, pero no dejaremos de atender a los cientos de familias que esperan como en todo el año, un apoyo para tener comida en sus mesas".

También agradeció a sus compañeros regidores la confianza de que por unanimidad hubieran votado para que fuera el encargado del despacho municipal por un lapso de 47 días; reiteró su petición de continuar con esa comunicación y buena relación al interior del Cabildo.

Presente en la reunión el presidente municipal con licencia Orlando Herrera Aviña, aseguró que Alejando Correa tendrá éxito en su nuevo encargo, ya que es una persona consiente y muy comprometida con sus actividades, hombre de trabajo y entrega, a quien el Cabildo por unanimidad le brindó la confianza para que fuera el encargado de la administración municipal en los más de 40 días, reiterando que hará un excelente trabajo en bien de las familias de Vicente Guerrero.