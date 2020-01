Atiende Ayuntamiento denuncias ciudadanas

GOMEZ PALACIO, Dgo. (OME). La atención de las diversas quejas y denuncias por parte de ciudadanos por los diversos medios existentes, es un asunto del que la Administración Municipal que preside Marina Vitela Rodríguez mantiene vigente, aún en este período vacacional.

De ello se deja constancia con la pronta respuesta de parte de personal de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, que este lunes hizo presencia en la colonia San Antonio para revisar una denuncia por el alto volumen con que funciona un negocio que se localiza en el sector.

Al respecto, el director Hiram Brahim López Manzur, informó que se trata de una taquería la cual se encontraba cerrada por lo que se procedió a dejar una notificación al propietario para que sepa que se le habrá de visitar para supervisar el nivel de ruido que genera en sus horas de atención al público, apercibimiento que le pone al tanto de que deberá moderar el volumen de su música o ser sujeto a multas económicas.

Otro tema atendido por el clamor de vecinos a través de un medio de comunicación, fue la situación de abandono de un perro en la cochera de un domicilio particular del fraccionamiento Santa Sofía, hasta donde arribó el titular de Control Animal, Luis Jaramillo de la Rosa.

Ahí, el funcionario y su personal, tomaron nota de las condiciones en que se encontraba el can y levantaron el reporte correspondiente, para enseguida dejar una notificación al propietario de la vivienda y del perro con el aviso de una próxima visita para seguimiento y probable actuación en caso de no atender la precaria condición del can, mismo que se advierte desnutrido, enfermo y paralizado de sus patas traseras, además de vivir en condiciones insalubres.

En ambos casos, quedó de manifiesto que, es interés de la presidenta Marina Vitela que se responda con prontitud y efectividad a las peticiones de los ciudadanos, al tiempo que se trabaja en crear conciencia acerca de la necesidad de una convivencia social más armónica entre vecinos y respetuosa, incluso de los animales.