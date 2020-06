Aumenta abandono de perros en Gómez

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Se han estado recibiendo muchas denuncias y quejas sobre camadas completas de cachorros de perros abandonados en cajas de cartón, bolsas de hule, en lotes baldíos, parques y casas abandonadas en la ciudad, lo cual genera un grave problema de salud, en muchos de los casos las mascotas dejadas por sus dueños en fincas mueren de hambre y sed al no recibir alimentos ni agua, situación que ha sido muy señalada.

Lo anterior lo dio a conocer la regidora del PAN, Sandra Vázquez Hidalgo y presidente de la Comisión de Salud en el municipio, quien aseguró que la ciudadanía se ha presentado para realizar estos señalamientos debido a que de las casas donde hay animales abandonados emanan malos olores, los cuales son provocados por la orina y excremento de los perros y en ocasiones de animales que han muerto por falta de atención.

Así mismo, dijo la edil que de llegar a presentarse un aumento sin control de perros callejeros o en abandono por parte de sus dueños, se puede convertir en un problema de salud en el municipio, esto debido a que quienes tienen mascotas en muchas ocasiones no tienen los cuidados que el animal requiere, como esterilizarlo, bañarlo y alimentarlo y al estar en la calle proliferan y el número se incrementa.

También comentó la presidente de la Comisión de Salud en el municipio que las asociaciones protectoras de animales y personas adoptadoras de perros en abandono tienen un gran trabajo, pero pueden acudir a las oficinas de la regiduría para entregarles diversos apoyos para el cuidado de estos animales.

De igual manera, enfatizó Vázquez Hidalgo que el personal del Centro de Atención y Bienestar Animal del Municipio sigue con su misma dinámica de trabajo de acudir para atender las denuncias de los gomezpalatinos sobre el tema de los perros callejeros; aclaró que los trabajadores de esta dependencia no actúan por sí solos para andar en las calles recogiendo estos animales, lo hacen solo con la denuncia y señalamientos de quienes se ven afectados.

Quienes tienen sus mascotas deben cuidarlos o si no cuando menos esterilizarlos para evitar la proliferación de perros en abandono; de no ser así se puede generar un grave problema de salud y más en temporada de calor, cuando se llenan de garrapatas y la picadura de este insecto puede ser mortal si no se atiende a tiempo.