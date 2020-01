Aumentan 6.1% al salario de ferrocarrileros

GOMEZ PALACIO, Dgo. (OEM). Después de estar luchando por los beneficios de los trabajadores ferrocarrileros logramos obtener un incremento del 6.1 por ciento en lo que respecta al tema salarial, pero ahora que se vengan las revisiones contractuales buscaremos más y mejores prestaciones para nuestros trabajadores.

Lo anterior lo dio a conocer el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Víctor Félix Flores Morales, durante su vista a esta ciudad, donde convivió con los trabajadores de las Secciones 23 de Torreón Coahuila y 9 de Gómez Palacio.

Aseguró el dirigente nacional de los trabajadores del riel “se están en platicas con los empresarios que requieren de sus servicios para lograr muchas más prestaciones y condiciones ideales para laborar, ya que todos los agremiados a este sindicato son empleados de de primera calidad muy profesionales en sus quehaceres, por lo cual debe estar bien remunerados.”.

De tal manera que los primeros días del próximo mes de febrero se les estará pagando el incremento al salario y será retroactivo a partir de febrero del año pasado, por lo cual estarán recibiendo una buena cantidad de dinero cada trabajador.

Por otra parte dijo Víctor Flores exhortó a los compañeros “que no se dejen engañar por un ex dirigente de Chihuahua que se ha dedicado a estarme atacando y diciendo mentiras sobre mi persona, le voy a demostrar que yo estoy bien y le echare por tierra sus mentiras, a Víctor Flores no le gusta atacar per ya basta de tantos ataques en mi contra y se actuara contra ese ex dirigente”

También mencionó el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros de la República, que hay buena relaciones con el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, por lo cual le habremos de hacer llegar una petición para que brinde seguridad a los trenes.

Esto debido a que los ferrocarriles cargados con mercancía diversa han sido blanco de los ladrones que están afectando directamente a los empresarios quienes han golpeado muy duro y han tendido perdidas de millones de millones con estos robos.

Ante esta situación dijo Morales Flores “le solicitaremos al gobierno federal que despierte para que brinde vigilancia y evitar que haya más robos y pérdidas millonarias por el robo d ela mercancía que se trasporta en los vagones del ferrocarril.