Aumento de salario no fue por un decreto presidencial: Alfonso Montellano

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- El aumento al 20% al salario mínimo para el año 2023, es producto de un trabajo que se viene haciendo en los últimos tres años las diferentes cámaras empresariales y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) en el país y creo que ha venido a traer buenos resultados, pero aunque todo aumento por más mínimo que sea, termina en un impacto negativo en la inflación.

Lo anterior lo declaró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) delegación Gómez Palacio, Alfonso Montellano Villarreal, además aclaró, “Este aumento no fue por un decreto presidencial, porque hay quien se cuelga la medallita”.

Asimismo, agregó que desde hace tres años se viene realizando un trabajo entre los diferentes organismos empresariales, Cámaras de Comercio y la CONASAMI, sin embargo, para poder autorizar este aumento del 20% para el 2023, se analizaron varios puntos.

Cabe recordar que en días pasados el anuncio del incremento al salario mínimo lo hizo el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, pero Alfonso Montellano manifestó que producto del trabajo entre las cámaras empresariales y la Conasami y no por decreto presidencial.

Entre algunos de los acuerdos que se tomaron para favorecer dicho aumento, expuso que se tendrá un buen avance luego de los con los lineamientos del T-MEC (Tratado-México-Estados Unidos-Canadá), debido a que cuando se firmó se buscó ir minimizando o disminuyendo esa brecha salarial que existe en esta región de América del norte.

A pregunta expresa, Montellano Villarreal respondió, “En lo particular creo que habrá empresas, sobre todo las micros, las que pueden terminar más afectadas, ya que son el grueso de los negocios a nivel nacional y les puede afectar”.

Pero otro de los puntos que analizamos es que, si a este incremento le vamos a sumar las vacaciones que vamos a darlo por un hecho que se van a incrementar, sí va a generar una carga patronal mucho más grande y se va a reflejar en los precios, con lo cual se generará más inflación, eso es innegable”.

“Hemos visto que a raíz de los aumentos al salario mínimo en los últimos dos años, también se ha generado una mayor recaudación en el IMSS, pero no ha sido así en el servicio, el cual ha sido deficiente, falta de medicamentos, falta de camas, entre otros”.

Para concluir, Alfonso Montellano dijo, “Este anuncio que hizo el mandatario nacional, tiene sus puntos buenos y otros no, pues uno de ellos es que los trabajadores tendrán más ingresos, pero habrá más inflación, otro es que México sube en los países que suben a los que tienen mejores salarios, pero no estamos en el ranking de países que podamos tener costos energéticos bajos y esto a qué se debe es porque el gobierno federal no quiere y que son las energías limpias.