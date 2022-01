Aumentó en un 200% la demanda de pasaje en temporada vacacional

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- En un 200 por ciento aumentó la demanda de pasaje foráneo en la región noroeste durante la temporada vacacional decembrina, siendo ciudad Juárez y Tijuana los destinos más solicitados

Así lo destacó Didier Reséndiz, coordinador de oficinas foráneos y coordinador de ruta de la empresa de autobuses que opera en los municipios de Canatlán, Nuevo Ideal, Santiago Papasquiaro y Tepehuanes.

La demanda de pasaje aumentó bastante, muy cercano a lo que estaba pasando en años pasados, a diferencia del 2020, que estuvo muy bajo por el Covid, hoy si aumentó bastante, un 200% en comparación con temporada normal, dijo.

Los principales destinos de los viajeros fueron, en esta región, a Ciudad Juárez, prueba de ello es que un día como hoy domingo se movieron seis autobuses de Santiago Papasquiaro a Ciudad Juárez, es el de mayor afluencia en la región. Le siguen otros como Ciudad de México, Monterrey, Laredo, Tijuana, que también es muy fuerte, aseveró.

Dijo que en la región noroeste, el mayor número de pasaje estuvo entre Canatlán y Nuevo Ideal; Santiago Papasquiaro y Tepehuanes está un poco muy bajo.

Se refirió el grave problema que les representa la competencia desleal, destacando que tienen un problema muy grande, que viene siendo lo de, hay unos taxis que se hacen llamar las manzanitas, que no dejan de ser carros piratas, eso sí les pega bastante en la economía local, reiteró.

Muy buena la temporada vacacional decembrina para la empresa de autobuses que labora en la región noroeste / Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

“Es una competencia totalmente desleal, ya que ellos se adecúan si el día hay poca gente son capaces de rebajar la tarifa bastante con tal de ganarnos esas personas y sí es totalmente desleal, ya que mucha gente no sabe que no cuentan con placas federales y a la hora de un accidente no hay un seguro que les cubra”.

En lo referente a los accidentes, respondió que afortunadamente en esta temporada van limpios, hasta ahorita, no han tenido ningún accidente ni en lo más mínimo, les ha ido muy bien en ese tema

La temporada 2021 – 2022 fue muy buena, esperemos que en la siguiente de Semana Santa podamos hablar del mismo tema, que se comporte igual el movimiento para recuperar algo de lo que se perdió en este par de años.

La temporada vacacional la terminamos este lunes, con varias corridas extras a Ciudad Juárez, pienso que ya el martes torna todo a la normalidad, terminó diciendo el entrevistado.