Aún están muy restringidas las oportunidades de crecimiento por ser mujeres: Gabriela García

FRANCISCO I. MADERO Pánuco de Coronado Dgo. (OEM). –Sin bien es cierto que las leyes han abierto las oportunidades a las mujeres en la vida política, también es cierto que aún hay muchas restricciones y problemas para que las mujeres se puedan desarrollar en el ambiente político y público, tan solo por el hecho de ser mujeres.

Así lo aseguró la actual regidora del PRI en el ayuntamiento de este municipio, Gabriela García Breceda, quien reconoció que, en los cabildos y las próximas candidaturas a las presidencias municipales, ya están respetando la ley, 50 y 50, pero en los hechos, en todos los órganos de gobierno de todos los niveles, aún continúan habiendo candados para que las mujeres se puedan desarrollar planamente.

Considero también la licenciada Gaby como se le conoce, que las mujeres deben de entrar en una etapa de mucha preparación para evitar esos tropiezos al momento de tener responsabilidades, y en eso reconoció que el organismo de mujeres de su partido el PRI, el OMPRI, ha estado desde hace tiempo brindado intensos cursos de capacitación a las mujeres, con lo que les brinda las herramientas necesarias para poder defenderse y realizar papeles correctos al momento de estar en un cargo público, ya sea de elección o como funcionarias.

Comento Gaby García, que efectivamente ella está en la lista de posibles abanderadas de su partido para buscar la oportunidad de ser candidata a la presidencia municipal, se consideró una mujer de trabajo, de familia y de retos, pero también reconoció que los tiempos de la política han cambiado, ahorita no son de escritorio, son de estar en los pueblo, escuchando a la gente y tratando siempre de solucionar sus problemas, ahorita se ocupa una política cercana, sin royos y de resultados, reitero.

Finalizo señalando que no sabía hasta el momento de la entrevista, quien sería la persona que encabezaría la candidatura de su partido a la presidencia municipal, pero si se dijo preparada por si su partido le daba esa oportunidad, “tengo muchos años en la política, me he preparado y conozco todos los rincones de Pánuco de Coronado, su problemática y su gente, y si mi partido me da la oportunidad, estoy a la orden y lista para trabajar”, señalo.