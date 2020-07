Ausencia de una intención y falta de reconocimiento ante las mujeres: Barraza Avitia

SANTIAGO PAPASQUIARO, Dgo. (OEM).- Muy poco se comenta o dice sobre la aspiración de mujeres de cara al próximo proceso electoral 2020 -2021, dice Lucina Janeth Barraza Avitia, presidente del Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática en Santiago Papasquiaro.

A casi un año de estar en un proceso electoral donde se elegirán a los diputados que nos representarán a nivel estatal y federal, veo con preocupación la ausencia de una intención y falta de reconocimiento ante el género femenino, lo que ha sido evidente en las recientes visitas del gobernador José Rosas Aispuro Torres a esta región, dice.

Me preocupa que nuestras oportunidades sigan dependiendo de la voluntad de los caballeros, es la primera vez que me toca presenciar una visita de gobernador y fue una experiencia no grata al no observa la presencia de mujeres en el presídium, señaló.

Afortunadamente para nosotras las mujeres es evidente que todos quienes aspiren a los cargos de representación popular tendrán que buscar un acercamiento con nosotras ya que el padrón está compuesto en su mayoría por mujeres, en lo que a mí respecta y como un voto más al interior de mi partido pugnare en por qué la persona o personas que lo representen en las candidaturas de nuestra región sea preferentemente mujeres y si alguien tiene duda de nuestra capacidad estamos en la disposición de demostrarlo como lo hemos hecho siempre con nuestro trabajo, puntualizó la entrevistada.

Actualmente, Santiago Papasquiaro tiene por vez primera en la historia política a dos mujeres ocupando la diputación federal y la diputación local, a través de Martha Olivia García Vidaña y Karen Fernanda Pérez Herrera, respectivamente, elegidas en el último proceso electoral federal/ local realizado el año 2018.