CANATLÁN, Dgo. (OEM).- El Sistema del Agua de Canatlán prácticamente pasó a ser autofinanciable al incorporar a su plantilla de pago a todo el personal que ahí labora, informó el director Joel Enrique Rodríguez.

Entrevistado en la oficina que ocupa en las instalaciones del organismo municipal, detalló que anteriormente el 60 por ciento de los trabajadores estaban en la nómina de la administración de gobierno y actualmente ya pasaron a la nómina del SIAC, Él incluido.

Son un total de 20 personas las que laboran en esta institución, menciona Joel, entre espacios administrativos y trabajadores de campo.

Autofinanciable el Sistema del agua de Canatlán: Enrique Rodríguez./ Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

Reiteró que se ha trabajado de manera intensa en buscar mantener el servicio que la ciudadanía requiere y también en esa lucha para buscar disminuir el número de usuarios morosos, una situación que representa un verdadero cáncer para el buen funcionamiento del organismo encargado de brindar el servicio de agua potable a la sociedad de ciudad Canatlán, El Presidio y algunas localidades anexas.

Informó que con recursos propios recién se compraron herramientas indispensables para el buen desarrollo de actividades, como es el caso de una máquina compactadora y una cortadora de concreto, que servirán para trabajos de reparación de fugas y arreglo de baches, las cuales tuvieron un costo de 110 mil pesos.

Imagen ilustrativa | Autofinanciable el Sistema del agua de Canatlán: Enrique Rodríguez/ Foto: archivo | El Sol de Cuautla

Con experiencia por segunda ocasión al frente del SIAC, el profesionista, Ingeniero Civil titulado egresado del Instituto Tecnológico de Durango, menciona que se realizaron labores de ampliación en la oficina y se construyó una pequeña cocineta, para que el personal pueda realizar ahí sus labores de alimentación.

Dicen que el buen juez por su casa empieza y una manera de motivar a los trabajadores es buscarles los espacios más dignos para que realicen sus actividades, en este caso, el de su alimentación, en lugar que lo hagan sobre un bote o de pie, agrega el entrevistado.

Destacó el llamado a la población para que cuide mucho el agua potable, que no la desperdicie, mencionando que se han detectado algunos casos, en los cuales se ha tenido que llegar hasta el corte de servicio y la multa, luego de varios llamados de atención y petición de no tirarla en la calle, lavando el adoquín o barriendo a manguera abierta.

El agua potable es un bien que no ha sido valorado en nuestra sociedad, puntualizó Joel, muchas personas no se han dado cuenta el valor estratégico que tiene y sobre todo, tendrá el vital líquido, el cual no es infinito ni tampoco inacabable.