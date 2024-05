Gómez Palacio, Durango (OEM).- La Subsecretaría de Educación en la Región Lagunera de Durango, informó que se ha autorizado de ser necesario a las Escuelas de Educación Básica modificar los horarios para prevenir un golpe de calor ante las temperaturas que ya comienzan a registrarse de más de 40 grados centígrados.

Ulises Adame De León, compartió que ante las altas temperaturas que ya se pueden considerar como extremas en más de 40 grados, lo primero que se tiene que garantizar es que en los planteles educativos se cuente con abastecimiento de agua

Detalló que para que se lleguen a suspender las clases en las escuelas se deben de dar ciertas condiciones para que esto sea válido, ya que hay instituciones que cuentan con instalaciones adecuadas para que no se tome este tipo de decisiones.

Autoridades autorizan recorrer horarios en escuelas para evitar golpes de calor / Foto: Arturo Salazar | El Sol de La Laguna

“Si no tienen clima, y si no tienen domo y tienen condiciones muy serias de seguridad entonces la recomendación es, haga el horario más corto, puede empezar a las ocho de la mañana y, puede terminar a las once y media de la mañana”, sostuvo.

Todo esto dijo que es ya después de ver si las condiciones de infraestructura amerita para que se haga una modificación en los horarios y no cuando la escuela cuente con las instalaciones adecuadas para que la comunidad estudiantil tome sus clases de manera normal.

“Yo creo que los papás entienden muy bien de que si hay clima y aire acondicionado en las escuelas no hay necesidad, obviamente el papá puede tomar la decisión sin ninguna penalización ni para maestros ni para estudiantes”, expuso el funcionario.

Descartó que no es factible que se haga alguna modificación en el calendario escolar de este Ciclo 2024 ya que de antemano se conoce que el clima de la región así es de extremo, solamente hay que irse re-adaptando a él y continuar con la vida cotidiana.