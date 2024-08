Autoridades estatales desconocen a joven localizado en búsqueda de Pablo Jared

Comarca Lagunera, Durango (OEM).- La Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Durango en conjunto con Protección Civil de Lerdo y la Subsecretaria de Gobierno en la Región Lagunera, informaron que no cuentan con elementos contundentes para afirmar que se haya localizado a una persona durante los trabajos de localización del joven Pablo Jared.

Por su parte, Grupo Vida dio aviso sobre la localización de un joven presuntamente originario del municipio de Lerdo, quien llevaba ya 10 días desparecido, esto mientras los colectivos y autoridades realizaban la búsqueda de Pablo Jared en las inmediaciones de Tlahualilo.

Al grupo de buscadoras les dieron aviso sobre un joven de aproximadamente 28 años de edad que pedía ayuda a pie de carretera en las inmediaciones Las Arenales / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

En entrevista vía telefónica, la buscadora Silvia Ortiz indicó que les dieron aviso sobre un joven de aproximadamente 28 años de edad, que pedía ayuda a pie de carretera en las inmediaciones Las Arenales, en tanto la integrante de este colectivo admitió que no cuentan con más elementos como sus datos personales, solo que se trataba de una persona de estatura alta.





Raúl Meraz Ramírez, subsecretario de Gobierno en la Región Lagunera, precisó que no cuentan con información sobre este supuesto hallazgo y tampoco datos confirmados del joven que fue localizado y que presuntamente es originario de Lerdo, así mismo desconocen su estado de salud actual.

Grupo Vida dio aviso sobre la localización de un joven presuntamente originario del municipio de Lerdo, quien llevaba ya 10 días desparecido / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

Por su parte Carlos Burciaga, comisionado estatal de Búsqueda del Estado de Durango, compartió que no cuentan con información oficial sobre lo que ha estado circulando, indicó que desearían que más personas fueran localizadas y regresen con sus familias pero sobre de esto último no existe.

Agregó, "yo leí una nota pero oficialmente nosotros no tenemos, no trato de desmentir esa información porque finalmente no la conocemos nosotros, yo te comento el punto de vista de nosotros de manera oficial no tengo yo el dato, leí la nota únicamente que él se había trasladado había hecho el procedimiento necesario ante la Fiscalía Región Laguna de esta persona pero nada más, el equipo de Región Laguna tampoco tiene conocimiento lo platiqué desde el día de ayer con ellos cuando vimos la información, no tengo un dato mayor ni registro únicamente esos datos que alcancé a leer en la nota”, afirmó.

Finalmente Ma Isabel Macías Sifuentes, titular de Protección Civil de Lerdo, informó que no tienen información confirmada sobre este caso.