Avance de un 80% en libros recibidos para el próximo ciclo escolar : ORAE

SANTIAGO PAPASQUIARO, Dgo. (OEM).- Un avance del ochenta por ciento de libros para utilizarse en el próximo ciclo escolar 2021 -2022 lleva recibido la Oficina Regional de Administración Educativa (ORAE) en Santiago Papasquiaro.

Así lo informó Ismael Mejorado Bretado, jefe de la citada oficina dependiente de la Secretaría de Educación en el Estado (SEED), mencionando que los textos los reciben directamente de La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, CONATILEG por sus siglas y se tienen resguardados en la bodega listos para su entrega.

A 19 días para que inicie el próximo ciclo escolar, están a la espera para recibir las claves restantes, de las cuales seis son en educación primaria y algunas más a nivel secundaria, precisó el funcionario, entrevistado en la sede que se tiene en espacio perteneciente al CECATI 29.

A poco menos de cuatro meses de ocupar esta responsabilidad, recibió su nombramiento el día 16 de abril, el jefe de la ORAE respondió que no se tiene información respecto a la entrega de los uniformes escolares, un tema que por el momento no es primordial, al no tener la certeza de cuándo será el regreso a las aulas.

La zona de influencia de la ORAE Santiago Papasquiaro son los municipios de Nuevo Ideal, Tepehuanes, Guanaceví, Topia, Canelas, Otáez y Santiago Papasquiaro.