Ayuntamiento coloco ofrenda floral ante el busto de Francisco I. Madero

FRANCISCO I MADERO Pánuco de Coronado Dgo. (OEM). -Este año 2020, en razón de la contingencia sanitaria, el ayuntamiento en pleno de este municipio, realizó la colocación de la ofrenda floral al monumento de Francisco. I. Madero, esto para conmemorar el 110 aniversario del inicio de la revolución mexicana y el 107 aniversario de la fundación de la cabecera municipal.

En el acto cívico, el presidente municipal Mauricio Gándara González, resaltó la importancia de mantener con vida las costumbres y tradiciones que dotan de identidad e impulsan la unión de las comunidades panuquenses, recalco.

“Hoy nuestro municipio, a pesar de tener que celebrarlo en condiciones muy diferentes a lo que estamos acostumbrados, no podemos dejar de lado nuestras costumbres y tradiciones, mis compañeros del cabildo y su servidor, estamos aquí para rendir su respectivo homenaje a esta fecha tan importante, cabe resaltar que hemos tenido gran respuesta de la gente al quedarse en casa y así evitar la propagación del virus”, señaló el alcalde.

Con este acto la fecha revolucionaria no quedó fuera de contexto, pues por primera vez el 20 de noviembre no se vistió de color y tradición en la cabecera municipal, es extraño no ver todo el movimiento generado por dicha ocasión, se ha vivido un aniversario más del 20 de noviembre diferente, sin eventos públicos ni el tradicional desfile conmemorativo, pero sobre todo apegado a las normas de salud emitidas por la secretaría de salud.

Cabe resaltar que la colocación de la ofrenda floral se realizó con todas las medias de sanidad y seguridad montadas por la secretaria de salud, buscando y cuidando en todo momento la sana distancia entre los pocos funcionarios presentes.