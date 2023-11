GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -No existe la cultura de la denuncia entre la ciudadanía de este municipio, se sabe que hay personas que denuncian algún ilícito, robo de casa, cristalazo de algún vehiculó, pero se sabe porque lo denuncian en las redes sociales, mas no en la instancia del ministerio publico como debe de ser.

Te puede interesar: Así vivió Guadalupe Victoria el desfile de la Revolución Mexicana

Lo anterior lo mencionó el ser entrevistado el director de seguridad publica municipal, Francisco Fraire, quien señaló que los elementos de seguridad pública de manera preventiva realizan recorridos por la ciudad y las comunidades las 24 horas del día, incluso se ha logrado detener en fragancia a algunas personas, pero los afectados no quieren ir a poner una denuncia por el ilícito que les causaron, y es ahí cuando no se puede proceder.

Reiteró que las denuncias en las redes sociales solo sirven para crear morbo, criticar a las autoridades, pero no acuden a interponer una denuncia formal para que sea el agente del ministerio publico quien, de seguimiento, los elementos de la fiscalía especializados en la investigación, hagan su trabajo, pero si no hay denuncia no se puede proceder, además que la policía municipal solo es preventiva, mas no investigadora, reitero.

Baja cultura de denuncia en Guadalupe victoria / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

El director de seguridad publica reveló un mapa, donde marcan la incidencia de diferentes delitos o denuncias, mostrando también que en lo que va del mes de noviembre, no se tiene ni una sola denuncia formal ante el ministerio público por algún delito, hay personas que hablan vía telefónica a la alcaidía, solicitan presencia policiaca por algún ilícito, se acude y se levanta el reporte, mismo que se integra y entrega al ministerio público, pero las personas ya no van a denunciar, no acuden a dar seguimiento y ahí se pierde la oportunidad de poder encontrar o castigar a los infractores o ladrones según sea el caso.

Puntualizó, que cuando se tenga conocimiento de algún delito, o se sea víctima de algún delito, se acuda a las instancias correspondientes, “muy bien que le hablen a la policía municipal, aquí estamos para atenderlos las 24 horas del día, pero si no ponen la denuncia correspondiente, solo se queda en un recorrido o reporte, no hay una investigación porque no se tiene la denuncia”, dijo.