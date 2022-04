Bajan un 70% ventas en mercado de Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –Hasta en más de un 70% han bajado las ventas en el centro de la cabecera, principalmente en el mercado municipal, y esto se ha sentido desde hace un mes aproximadamente.

Lo anterior lo mencionó el tesorero de la organización de los locatarios del mercado, Hipólito Franco, quien detalló que, desde los primeros días del mes de marzo pasado, empezaron a bajar las ventas hasta en un 70 por ciento, teniendo compañeros que no tienen una venta al día, otros sus ventas son muy mínimas, e incluso, los comercios de comida que se cree son los más seguros de ventas, han bajado considerablemente.

Lamentablemente para ellos como comerciantes, Guadalupe Victoria no es un lugar turístico, de modo que vean la semana santa como una esperanza de repunte de ventas, al contrario, muchas familias salen de paseo y las calles se quedan muy solitarias, de ahí que muchos comercios prefieren cerrar sus establecimientos en esos días, lo que en otros municipios o lugares son temporadas altas o buenas en ventas, aquí bajan muchísimo y tienen en crisis al comercio.

Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Señaló que las fiestas patronales de la comunidad de Ignacio Ramírez, pudieran ser una esperanza de mejores ventas, ya que viajan muchos paisanos de la Unión Americana para esas fiestas, y acostumbran llevar a sus familias a realizar algunas compras al mercado municipal, estos festejos son para los últimos días del mes de abril, después de la semana santa, esperando que para esas fechas puedan levantar un poco más sus caídas ventas, reitero.

Comentó al finalizar, que hasta el momento no se tienen informes o conocimiento que algún compañero hubiera cerrado su negocio, si se sabe de qué han tenido que descansar personal, pero no han llegado al grado de cerrar sus comercios a pesar de la difícil situación que se vive, vamos –dijo- ahora ya no se siente la cuesta de enero, porque las familias ya tienen el guardadito para enero y febrero, pero si en marzo, abril y mayo se siente muy fuerte la falta de económica en las familias, y por ende las bajas ventas en los comercios locales.