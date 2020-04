Bajan ventas en restaurantes de Tepehuanes

Tepehuanes, DGO.(OEM).- En Tepehuanes las ventas en restaurantes se han venido abajo con la contingencia de la COVID-19, se cambió el servicio a solo para llevar y parece que un sector de la población no le interesa guardarse en casa.

Así lo destaca la empresaria Yesenia Martell Nevárez quien hace ver que en Tepehuanes hay gente que sigue sin hacer mucho caso de quedarse en casa,solo una parte de la población acata la norma.

Entrevistada vía telefónica, hace ver que el personal de Protección Civil Municipal hace su quehacer de informar y buscar prevenir a la población, pero quizá haga falta un poco de mano dura con la gente que no responde al llamado y no hace caso.

En lo que se refiere a su empresa restaurantera, responde que ha tomado todas las medidas pertinentes, haciendo ver que durante la semana recién concluida estuvo personalmente atendiendo mesas, porque han sido muy pocas las ventas, se fueron para abajo.

" A partir de esta semana solo tendremos para llevar; le di descanso a la mayoría del personal, apoyandoles con el salario mínimo para no dejarlos desprotegidos".

Esto, para que cuando las cosas se vengan peor la gente tenga un poco de llevar a su mesa, aunque para uno como comerciante es realmente difícil apoyar a su personal, sin tener entradas de dinero con nosotros somos catorce y sostener esto por cuatro semanas se pondrá complicado.

" Respecto a la cita de paisanos, he notado que tenemos gente en el pueblo aunque como comento yo veo la situación muy relajada, solo una parte hemos tomado las medidas necesarias, aunque supongo que la gente necesita llevar el sustento a su casa, creo que es una situación delicada.

Y no hemos visto por parte del gobierno municipal alguna medida que nos vaya a ayudar como comerciantes, ví que el director o subdirector de una de las oficinas creo de Economía puso en redes sociales que si "alguien" ocupa o se está viendo afectado se comunique con Él.

Me parece que tiene falta de formalidad y que no va dirigido a "todos" porque si no somos los elegidos no "merecemos" tal información", puntualizó la señora Martell Nevárez.