Banco de bienestar en Pánuco podría ser construido por Ejército Mexicano

FRANCISCO I MADERO Pánuco de Coronado Dgo. (OEM). –De llegar a solucionarse algunos detalles que aun tendría que resolver el gobierno federal con respecto a la construcción del banco del bienestar en este municipio, y de ser notificados oficialmente como beneficiados, serían elementos del ejército mexicano quienes tendrían a su cargo la construcción del mismo.

Lo anterior lo mencionó el presidente municipal Mauricio Gándara González, al ser cuestionado sobre la posible construcción de este inmueble que pretende el gobierno federal realizar en esta cabecera, señalando el alcalde, que de llegar a ser notificado de manera oficial como positivo el proyecto, sería una obra esperada por la sociedad de Pánuco de Coronado y sus alrededores por más de 20 años, ya que desde la desaparición del entonces Banrural, este municipio no cuenta con una institución bancaria, motivo por el cual exciste una enorme fuga económica.

Apuntó el primer edil, que ha estado dialogando con el personal de los servidores de la nación, quienes en su momento le solicitaron un espacio muy pequeño para la construcción de este banco, ya que tan solo se ocupan 40 metros cuadrados, porque esta es una institución bancaria muy moderna, pequeña y funcional, que vendría a darle servicio a cientos de personas beneficiarias de los programas federales, pero además se podrán aperturar cuentas bancarias o de cheques, algo que se le puede preguntar a cualquier persona del sector productivo si está de acuerdo, y no van a encontrar a nadie que diga que no le conviene, esto significa desarrollo, significa que no tendríamos fugas económicas a Guadalupe Victoria a Durango capital.

Reiteró que también fue informado por los representantes legales del gobierno federal en esta región, que de llegar a ser aprobada esta obra para la cabecera municipal, seria personal del ejército mexicano los encargados de la construcción del banco, donde por cierto, no aportaría ningún recurso económico el municipio para dicha construcción, esta es una obra directamente del gobierno federal, sin embargo como administración se está a la disposición de hacer un esfuerzo y apoyar económicamente en caso de requerirlo, y por supuesto el compromiso de tener bonitos y limpios los alrededores de dicha institución bancaria, las áreas verdes y lo que sea necesario, pero no dejar ir por ningún motivo la oportunidad de tener una sucursal bancaria en la cabecera municipal, obra que sería sin duda un despegue al desarrollo del municipio, detallo.