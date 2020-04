Bendicen ramos en el inicio de semana santa

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- El Vicario de la Diócesis de Gómez Palacio, Julio Carrillo Gaucín, minutos antes de iniciar la santa misa que se realizó en la catedral de nuestra señora de Guadalupe, salió a bendecir los ramos a los feligreses que se acercaron, respetando la sana distancia y protocolos de sanidad en estos tiempos del covid-19.

Cabe mencionar la santa misa del Domingo de Ramos, fue a puerta cerrada, con lo cual se da inicio a la semana santa, se transmitió a las 12:00 horas del medio día a través de facebook: Diócesis de Gómez Palacio AR.

La santa misa estuvo a cargo del obispo Jorge Estrada Solorzano, estando solamente un mínimo de colaboradores quienes leyeron la primera y segunda lectura, así como una persona que tocó el órgano y uno más en el coro.

El obispo Jorge Estrada pidió a todos elevar mayor oración a Dios y ser solidarios con todos los hermanos que menos tienen en estos tiempos de contingencia sanitaria y poder salir.

Foto: Fco. Javier Solis | El Sol de Durango

Pero a diferencia de años anteriores, el domingo de ramos no fue igual, debido a que no hubo procesión de los ramos y no hubo la bendición en forma masiva, pero se acudió a las colonias para dar la bendición casa por casa.

Además en antaño se instalaban más de una decena de comerciantes de ramos, estampitas, cirios, puestos de alimentos, aguas frescas y frituras, pero en esta ocasión sólo estaban 3 puestos, 2 que ofrecían ramos y uno de cirios pascuales.

La bendición de los ramos fue antes de la santa misa y al término, donde acudieron a cuenta gotas feligreses para que le fueran bendecidos sus ramos, sin embargo, el padre Julio Carrillo mencionó que para todos aquellos que no salen de sus hogares, la bendición se extiende a toda la Diócesis que abarca 11 municipios de la laguna de Durango.

Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Sin duda que este domingo, el inicio de la semana mayor en la iglesia católica, fue muy diferente al domingo de ramos de otros años, ya que permanecieron cerradas cuyo objetivo es evitar la concentración de personas, para coadyuvar con ello a contener y evitar los contagios de coronavirus.