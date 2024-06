Gómez Palacio, Durango (OEM).- Doce mujeres gomezpalatinas se han visto beneficiadas con prótesis mamarias hechas a su medida de manera artesanal, por la maestra Silvia Camacho, quien además es instructora en el taller para la elaboración de dichas prótesis en las instalaciones del Centro Comunitario “La Esperanza” del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Maribel Campos Domínguez, encargada del despacho del DIF, recordó el difícil proceso por el que muchas mujeres pasan en su lucha contra el cáncer de mama y la importancia que tiene para ellas, el poder contar con una prótesis mamaria que se ajuste a su cuerpo.

Beneficia DIF a mujeres con prótesis mamarias / Foto: Cortesía

Señaló que el DIF mantiene este taller abierto al público en general, de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en las instalaciones del Centro Comunitario La Esperanza, ubicado en la colonia del mismo nombre.

La idea es que las mujeres que han sido diagnosticadas con este padecimiento y que han perdido un seno o los dos, tengan la posibilidad de tener una prótesis elaborada, ya sea por la maestra o por ellas mismas.

Destacó la funcionaria del DIF, que para las 12 mujeres beneficiadas con estas prótesis mamarias artesanales, representa un valioso regalo, ya que al usarla, de inmediato les eleva la autoestima, además de que les favorece porque mejora su postura y evita dolores lumbares y cervicales; son personalizadas, no tienen exceso de peso, se adhieren al brasier y lo mejor es que son lavables.

Por último, Campos Domínguez calificó como muy positivo este proyecto, ya que a diferencia de las prótesis mamarias de silicón, las artesanales no se agrietan y frente a los cambios de clima, no se calientan y no se enfrían, además de que su costo no es para nada elevado.