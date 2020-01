Benítez Ojeda tiene divido al PRI

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Mientras el Partido Revolucionario Institucional no tenga un verdadero cambio en sus prácticas y conductas para hacer la designación de sus dirigentes y solo pretenda justificar con situaciones de apariencia las convocatorias y la verdadera unidad, seguirá siendo un partido desechado por la mayoría de los ciudadanos del estado y en particular del municipio de Gómez Palacio, lo anterior fue afirmado por Francisco de Santiago Campos, aspirante a dirigir el comité directivo municipal.

Las recientes designaciones y tomas de protesta, además de ser ilegales totalmente, son acciones tendientes a seguir dividiendo y continuar teniendo en la lona a un PRI que no se resigna a realizar cambios reales que fortalezcan la verdadera unidad, ya que pretenden legitimar la ilegal designación del tamaulipeco con domicilio en Torreón, Hiram Morales, cuyo proceso se encuentra impugnado ante el Tribunal Electoral del Estado, donde aún no se dicta sentencia y por lo tanto se violan los derechos políticos de quienes no estamos de acuerdo en ese vil y descarado dedazo, afirmó De Santiago Campos.

La designación de Jesús Cisneros en ningún momento es legítima, ya que ni él ni Hiram Morales son gomezpalatinos, y por el contrario lo único que hacen es generar un encono entre los verdaderos priistas leales que aún tenemos.

El causante de toda la división es precisamente Luis Enrique Benítez Ojeda, quien desde su llegada al PRI únicamente ha estado satisfaciendo sus pretensiones personales, pero nunca el interés superior del partido.

En razón de lo anterior, son ilegales las tomas de protesta de Hiram Morales Sánchez, de Manuela Lerma, Jesús Cisneros y Raúl Muñoz, quienes al asumir esos supuestos cargos lo único que hacen es acrecentar la división y seguir destruyendo el partido, puntualizó.