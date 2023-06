Brinda el priismo de Peñón Blanco el último adiós Malena Moreno

PEÑÓN BLANCO DGO. (OEM). - Magdalena Moreno Mata, mejor conocida de cariño como “Malena”, dejó un legado de servicio, de ser ejemplo de lucha por quienes menos tienen, así como de lealtad al PRI, así lo afirmó José Anselmo Luna Torres, presidente de comité directivo municipal del Partido Revolucionario Institucional en este municipio.

Lo anterior lo menciono al estar el cuerpo presente de Malena en las oficinas del Comité municipal de PRI, donde decenas de priistas y ciudadanos se acercaron para formar parte de este homenaje luctuoso de cuerpo presente a esta gran líder, recalcando que ella deja un gran legado y ejemplo de servicio, gestión y la lealtad a su partido político.

Brinda el priismo de Peñón Blanco el último adiós Malena ./ Foto: Cortesía | PRI Peñón Blanco

Los sectores y organizaciones, la dirigencia municipal, así como los liderazgos de los comités seccionales, se reunieron en las oficinas del PRI para rendir un sencillo pero significativo homenaje a la incansable y reconocida líder y activista tricolor.

Presentes y montando una guardia de honor estuvieron José Naum Amaya López, ex presidente municipal, Verónica Patricia Ochoa Sánchez, regidora del Ayuntamiento, Martin Mendoza Lozano, ex presidente del Comité Municipal del PRI, Armando Amaya, ex dirigente del Movimiento Territorial, Flaviano Martínez, líder seccional y Pablo Naum Amaya Ochoa, presidente de la Red de Jóvenes por México municipal, señalando a nombre del priismo Peñonense, el respeto y honor de recordar a Magdita, cuya ausencia llenara de tristeza a todos quienes la conocieron, se dijo.

Naum Amaya López, dijo que para el partido es un orgullo haber tenido a una priista de su altura, entregada a su gente, este homenaje lo hacemos los priistas que compartimos la convicción de que es posible un Peñón Blanco mejor y más justo, siempre abanderando las causas de su militancia.

Continuo diciendo que “Magdita era sinónimo de servir a la gente, de dar sin obtener o pedir recompensa”,; trabajó siempre por la sección 979 que comprendía las colonias Luz del día, Los Santiago, AltaVista, Emiliano Zapata, Cerro de la Cruz y parte de la 12 de Diciembre, Todo esto dentro de la cabecera municipal.

El Ex presidente del PRI y del gobierno Municipal José Naum Amaya López también menciono que Magdita, siempre será un referente dentro del PRI, por su lealtad, amor y trabajo en favor de su gente y de la militancia.

La regidora Verónica Patricia Ochoa Sánchez, también comentó que Magdita será recordada por sus acciones en pro de la militancia y sus gestiones permanentes y constantes en todo tiempo por su gente, descanse en Paz una gran líder que hoy deja este mundo terrenal, pero que será recordada por décadas como una mujer de lucha, de lealtad y de amor a su partido.