Brinda pueblo de Peñón Blanco apoyo a David Ramos

LAS CRUCES Peñón Blanco Dgo. (OEM). -El candidato a diputado local por el distrito 14 de la coalición Va Por Durango, David Ramos Zepeda, escucho de los habitantes de esta comunidad, que el Pueblo de Peñón Blanco le brindara su total apoyo para que logre ser el diputado local, esto porque sus propuestas de campaña, son más que propuestas, está ofreciendo soluciones inmediatas a los problemas que aquejan a la ciudadanía.

Los vecinos de dicha localidad, lamentaron que el proyecto de instalación de una fábrica cementera no se realizara, ya que dicha empresa privada no contaba con garantías legales ni fiscales de ningún tipo por parte del Gobierno federal de Morena, lo que derivó en que decidieran no instalarse en el municipio, quitando con ello la oportunidad de crear tres mil fuentes de empleos y que las familias tuvieran un nuevo método de subsistencia.

En respuesta a los comentaros de la ciudadanía en esa platica, David Ramos se comprometió a impulsar leyes que fomenten la creación de nuevos empleos que ayuden a disminuir los índices de pobreza de la región, además de seguir siendo la voz de campesinos y ganaderos que están siendo severamente afectados por la sequía extrema y por la falta de apoyos del gobierno federal.

Los habitantes de Peñón Blanco, aseguraron le darán su respaldo total, y aseguraron que el próximo seis de Junio saldrán a votar por la coalición Va Por México, Va Por Durango, llevando al triunfo en las elecciones a David Ramos Zepeda y Luly Martínez a la diputación federal, reconociendo que en el 2018 se le dio oportunidad a la candadita de Morena a la diputación federal del distrito 03, y nunca jamás regreso ni tan siquiera a saludar al pueblo que le brindo su confianza.