Brinda su apoyo David Ramos a favor de las familias del campo

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -Después de las declaraciones que realizara el director de desarrollo rural de este municipio, Manuel Fernández Padilla, sobre preparar un viaje de cinco estados de la república a las oficinas centrales de segalmex para reclamar un mejor precio al frijol, el alcalde David Ramos apoyo esa postura, y aseguro que, para apoyar a los campesinos, las acciones que se tengan que realizar contaran con su total colaboración, ya sea institucional o personal, recalcó.

La propuesta de Manuel Fernández Padilla, era de organizar un grupo de campesinos, por lo menos un camión por cada uno de los cinco estados de la república, San Luis Potosí, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila y Durango, y llegar hasta las oficinas de la Seguridad Alimentaria de México, mejor conocida como segalmex, y cerrar las oficinas hasta que vean la realidad del campo y mínimo se proponga el precio base de frijol en 20 o 22 pesos, y solicitar a los alcaldes que los apoyen pagando el gasto del transporte para llegar a la capital del país.

Ante esta propuesta, entrevistado por El Sol de Durango el alcalde David Ramos Zepeda, señalo que la propuesta de su director la apoya totalmente, recalcando que primero hay que buscar por la vía del dialogo que segalmex tenga un mejor precio para el frijol, hay que agotar todas las instancias del dialogo, pero si no se llega a esos acuerdos, entonces se apoyara totalmente la movilización campesina, “si institucionalmente no se tienen los recursos económicos para esta actividad, de manera particular o buscando recursos económicos de la iniciativa privada, pero se apoya totalmente esta iniciativa”, dijo.

Reitero Ramos Zepeda, que su compromiso es que esta dirección de desarrollo rural no sea solo una oficina de llevar documentos para solicitar ser admitidos en algunos programas, si no tener una dirección que verdaderamente apoye a la gente del campo, y si esto es hacer una manifestación en la capital del país, tocar puertas donde sea necesario para lograr esos apoyos, lo estaremos haciendo, y en esas actividades que buscan beneficiar a nuestra gente del campo, estaremos siempre presentes, y el director Manuel Fernández contara con el total respaldo del alcalde.