Brindan más de tres mil atenciones en el CREE de Gómez Palacio

Gómez Palacio, Dgo (OEM).- A la fecha el Centro de Rehabilitación del Estado de Durango (CREE) con sede en Gómez Palacio, actualmente brinda más de 3 mil atenciones mensuales abarcan el aspecto de terapia física, neurofisica, traumatología y ortopedia.

José Raúl Mendoza Morquecho, médico traumatólogo coordinador general del CRE Gómez Palacio que pertenece al DIF, informó que este día es reconocido a nivel internacional y se ha venido dando énfasis ante la importancia que tiene este sector de la sociedad de ser atendidos de manera correcta.

Cada tres meses se llevan a cabo certificaciones por parte de su personal a cargo para evitar algún tipo de rezago / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

“Cuando tomamos la coordinación general hace ya dos años se tenía un rezago en el programa de Discapacidad de 600 a mil usuarios que estaban en lista de espera, afortunadamente al día de hoy estamos al día”, añadió.

Dijo que cada tres meses se llevan a cabo certificaciones por parte de su personal a cargo para evitar algún tipo de rezago.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





“Se atienden a pacientes con discapacidad Neuromotora, de tipo intelectual, auditiva, psicológica son las que valoramos aquí, esta institución atiende a los usuarios de manera libre sin que tengan ningún tipo de servicio médico como IMSS o ISSSTE, subrogamos algo de fisioterapia al ISSSTE, tiene su área de fisioterapia pero como es mucha la demanda nos envían pacientes”, expuso.

Subrayó que se cuenta con una plantilla de siete fisioterapeutas con un horario de 08:00 am a las 15: horas de lunes a viernes, las personas son atendidas de acuerdo a un diagnóstico otorgado por su médico.

“La Fisioterapia es coadyuvante a un tratamiento médico previo, muchas veces el usuario cree que no se le debe dar de alta hasta que no se le quita la molestia, eso no es factible dado que depende del organismo, lo normal es que los usuarios que acuden aquí va del 70 al 90%”, añadió.

A este centro arriban pacientes con problemas neurológicos, EVC, trombosis cerebral, traumatología quienes han sido intervenidos quirúrgicamente, fracturas, pacientes con lesiones de la columna vertebral que son operados así como a menores de edad con problemas de desarrollo en el área de neurodesarrollo.

Citó que se tiene un registro que del 30 por ciento de la población en la Región Lagunera que abarcan municipios como Lerdo y Gómez Palacio padecen algún tipo de discapacidad.