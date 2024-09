Advierten sobre brote de hepatitis en Gómez Palacio

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Salud Municipal de Gómez Palacio, confirmó que hay un brote de Hepatitis, la cual es derivada de diversos factores como lo es la mala higiene en el manejo de la comida que se expende en la calle, por lo cual se han implementado acciones de concientización con el padrón que se cuenta por parte de la autoridad local.

Te puede interesar: Alertan en la Laguna por 155 Casos de Dengue y 4 Decesos Confirmados

Cuestionado si esto ya se puede catalogar como un brote de Hepatitis, dijo que sí, “sí, hay brote de Hepatitis, tenemos algunos confirmados, no hay m{as que dos o tres personas fallecidas, sobre todo personas que son mayores que tienen diabetes e hipertensión sin control, aquí el problema sigue siendo la suciedad”, estimó.

Confirman brote de Hepatitis en Gómez Palacio /Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

José Antonio Adame, director de Salud Municipal, señaló de manera tajante que la instrucción de la alcaldesa, Leticia Herrera Ale es que se refuercen las acciones que tiene que ver con la verificación de la venta de comida en la calle ya que son de los factores que contribuyen a que se sigan generando más casos de Hepatitis por la contaminación que hay en los alimentos.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





“Vamos a reubicar algunos puestos que están en áreas donde hay mucha gente, por ejemplo, los hospitales, afuera de las escuelas, los vamos a mover por qué, porque hay muchas quejas, yo les he dicho siempre que aquellas personas que consuman alimentos después de las doce del día de la una de la tarde es un riesgo enorme para la salud, porque hay infecciones gastrointestinales como salmonelosis que pueden ser dañinos”, añadió.

Confirman brote de Hepatitis en Gómez Palacio /Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Dijo que aunado a ello se está dando este brote de Hepatitis A, la cual no es mortal pero a su vez la autoridad busca erradicarla para que no haya más casos similares. Subrayó que estarán reforzando las acciones, “nosotros tenemos alrededor en todo el municipio de mil 515 puestos ambulantes, es muchísimo, tenemos que trabajar para poder lograr este objetivo porque a esto le sumamos el problema del dengue que es un problema que se está exacerbando, lo delas garrapatas pues es un verdadero caos, no solamente Gómez Palacio; todos los municipios están igual”, indicó.

Enfatizó que las personas que se dedican al comercio y venta de comida es importante que asuman su responsabilidad y que cuenten con todas las medidas de higiene, ya que de ahí parte la línea de enfermedad.