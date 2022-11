Buen Fin arrojó buenos resultados en Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-En este programa del Buen Fin en su edición del 2022, hay satisfacción por los comerciantes establecidos, debido a que se logró una derrama económica alrededor de los 600 millones de pesos, con lo cual se da un importante paso para la recuperación financiera luego de 2 años de pandemia.

Lo anterior lo informó el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos (CANACO-SERVyTUR), delegación Gómez Palacio, Luis Felipe del Rivero Molina, expuso que se rebasaron por mucho las expectativas en la comarca lagunera de Durango.

Detalló que participaron cerca de 3 mil 200 negocios establecidos de los municipios de Gómez Palacio, Lerdo y Mapímí, este últimos con sus dos comunidades muy importantes que son Bermejillo y Ceballos, donde hay un importante corredor comercial al igual que la cabecera municipal.

Agregó que en Gómez Palacio, la Canaco tiene 1,600 afiliados, aunados a los que están en el municipio de Lerdo, donde las expectativas se rebasaron y el Buen Fin 2022 fue muy bueno, aunado a ello se tuvo un saldo blanco luego de la participación de las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno, la guardia nacional y el Mando Especial de la Laguna, quien implementó un excelente operativo con una buena coordinación.

Sin embargo, Luis Felipe del Rivero hizo el señalamiento que durante este Buen Fin se tuvo una limitante, tal y como lo es el hecho de que no haya un decreto para no obligar el uso del cubrebocas, pues en la vecina ciudad de Torreón, no es obligatorio el uso de este implemento sanitario.

Detalló que a pesar de ser una región conurbada, hay una gran diferencia entre ambas localidades o regiones, pues hay que recordar que la laguna de Durango y Coahuila es una zona metropolitana, pero no se toma como tal en algunos aspectos y la prueba es que en Torreón y Matamoros no es obligatorio el uso de cubrebocas, mientras que en Gómez Palacio y Lerdo, si se debe portar en espacios cerrados, aunque en espacios abiertos es opcional.

Finalmente Luis Felipe del Rivero comentó que son detalles que se deben analizar, pero a pesar de ello, el Buen Fin en la Laguna de Durango fue bueno, ya que se tuvo una derrama económica de 600 millones de pesos, reactivándose la economía local, además se aproximan las fechas decembrinas, en las cuales seguramente se ratificará el buen paso que se lleva.