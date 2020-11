¡Buenas noticias! Guadalupe Victoria logró disminuir un 90% movilidad el fin de semana

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –Este pasado fin de semana solo cinco personas fueron detenidas por el departamento de Seguridad Pública, esto por no acatar las medias de sanidad vigentes por el gobierno del Estado y municipio, éstas con la intención de disminuir la movilidad ciudadana y con ello el número de personas contagiadas por Covid-19.

Así lo informó el director de Seguridad Pública Municipal Sebastián Zapata Verdier, quien detalló que afortunadamente en relación a los fines de semana la movilidad de personas en la calle ha bajado hasta en un 90 por ciento, y en los rondines realizado solo cinco personas tuvieron que ser remitidas al juez municipal por no atender las medidas marcadas en el decreto, las mismas que fueron analizadas y juzgadas en el departamento mencionado, sin tener la necesidad hasta el momento de ponerlos a realizar algún trabajo comunitario.

Comento Sebastián Zapata, que también los reportes vía telefónica por la ciudadanía bajaron casi en su totalidad, pues al parecer la misma gente va tomando conciencia de que es necesario resguardarse para evitar esta enfermedad, pero sin embargo los reportes que se recibieron se atendieron, encontrando que la gran mayoría al ver que las patrullas que se acercaban, solos se dispersaban, regresando más tarde al lugar y encontrando que ya había suspendido esa actividad ahorita no permitida.

Respecto a la multa o castigo que imponga el juez, dijo desconocerlo, ya que es otra área la que se encarga de dichos castigos o pagos, pero si reconoció que no se ha llegado al grado de poner personas a realizar trabajos comunitarios, pero como los operativos van a continuar, no se descarta que pudiera llegar a encontrar detenciones donde el juez indique trabajos comunitarios y serían los elementos policiacos los que vigilarían que se cumpla la instrucción por no atender el llamado a resguardarse por el cuidado de la salud de la población.

Finalizo informando el director de seguridad pública municipal, que también se están haciendo recorridos en las diferentes comunidades del municipio, “no como quisiéramos con mayor frecuencia, esto por la falta de vehículos, pero sin embargo hay la coordinación para realizar recorridos de manera periódica, así como también para atender llamados de la ciudadanía cuando se tiene alguna reunión o fiesta no permitida en este momento.