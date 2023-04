PÁNUCO DE CORONADO DGO. (OEM). -el alcalde de este municipio Rogelio Flores Guerrero, aseguro en entrevista exclusiva con El Sol de Durango, que buscar ser mediador del dialogo entre los habitantes de la población de Pánuco de Coronado, con la empresa minera de la localidad de San José de Avino, ya que la solución al problema de fondo no esta en manos de su ayuntamiento resolverlo.

Reconoció el alcalde que este problema no es nuevo, tiene muchos años, y otras administración municipales han intentado resolverlo pero no ha sido posible, "En esta ocasión estamos escuchando a la población con sus quejas y su postura, que no quieren que este en funcionamiento la nueva presa de jales de la empresa minera, porque la comunidad considera que afectará la salud de esa localidad, de ahí que estamos escuchándolos y buscando ser un punto medio de dialogo para buscar la solución favorable para todos".

Rogelio Flores “El Chino”, como se le conoce de cariño, aseguró que se están tocando las puertas del gobierno de Durango y la federación, para que juntos puedan buscar las mejores soluciones, reconociendo que como alcalde no ha tenido contacto con la empresa minera desde hace mas de seis meses, antes que la comunidad empezara a manifestarse.

Busca alcalde de Pánuco de Coronado ser mediador entre empresa minera y comunidad / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

"Hoy que hay estas manifestaciones y reclamos, como autoridad los escuchamos, estamos a su lado buscando soluciones, desgraciadamente reitero, la solución no esta en manos del ayuntamiento ni del alcalde, son otros niveles de gobierno los que deberán darle solución a los reclamos sentidos y en todo su derecho de los pobladores de la localidad de Pánuco de Coronado", dijo el alcalde de Pánuco de Coronado

"La población de la comunidad de Pánuco de Coronado, siempre tendrán el apoyo total del alcalde para buscar la mejor solución a sus problemas, por eso estamos buscando ser un punto medio, intermediarios en el dialogo, porque también tenemos que reconocer el gran apoyo económico que brinda la empresa minera a este municipio, a esa localidades que están cercanas, son decenas de empleos que provocan una muy importante derrama económica en esas familias, pero también las familias de la comunidad de Pánuco, tiene razón en reclamar sus derechos, en cuidar la salud de sus hijos y familiares, por eso buscamos ser intermediarios de una buena solución al problema de la mina de San José de Avino", finalizó Flores Guerrero.