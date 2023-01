Busca Omar Nevárez la integración de carreteras en Nuevo Ideal

NUEVO IDEAL, Dgo. (OEM).- El joven dirigente priísta municipal Omar Nevárez Velázquez trabaja en la búsqueda de seguir haciendo historia en la vida política de Nuevo Ideal, luego de haber sido el candidato que por partido más votos logró en la contienda municipal 2022.

Omar Nevárez Velázquez, presidente del comité municipal del Partido Revolucionario Institucional en Nuevo Ideal respondió que están trabajando en la integración de las carrtereas, buscando unir a la sociedad civil, a las corrientes priístas, para que sea un equipo de unidad, que haya equilibrio entre la experiencia y la juventud.





“Es algo que nos ayudará, la experiencia, que tienen camino recorrido en la política partidaria”, agrega.

El haber quedado en primer lugar de la preferencia electoral nuevoidealense en el proceso electoral anterior es una responsabilidad ya como presidente del comité, seguir trabajando por esos tres mil 500 votos que obtuvimos, seguir trabajando en conservarlos y hacer crecer, aseveró.

Estuvimos a muy poco de tener la victoria en el municipio, el PRI es la primera fuerza en Nuevo Ideal y queda la responsabilidad de mantener ese liderazgo.

¿A nivel nacional PAN y PRI reafirmaron el proyecto Alianza por México, cuál es su relación con el panismo?, se le cuestiona.

A Rigoberto Zaldívar lo conozco muy poco, lo he tratado poco pero creo que podemos tener una buena relación para trabajar sobre el proyecto del 2024, que es lo que viene ahorita, responde.

¿Cree que puedan transitar de buena manera PAN y PRI en Nuevo Ideal?

Consideró que sí podemos trabajar en equilibrio el PRI y el PAN. Juntos, considero que tendríamos la fuerza en el municipio, obteniendo y uniendo las dos fuerzas que tuvimos en el proceso anterior, el PRI como primera fuerza y sumando los votos que el PAN aporte daríamos los mejores resultados.

No se ha tenido una relación, un acercamiento con el dirigente Rigo, pero creo que se dará ese acercamiento para iniciar trabajos rumbo al 2024.

¿Mario Ayala Escalante seguirá como delegado?

Por el momento no se conoce, creo que habrá renovación, tengo buena amistad con él, nos ayudó en campaña, hay que seguir trabajando, si continúa como delegado pues adelante.

Hay muy buena relación con todos los ex presidentes municipales priístas; con Fernando Barragán tengo poco acercamiento pero me llevo bien con ellos, detalla.

Hay que reunir a ex alcaldes, ex presidentes municipales, ex candidatos, para unir fuerzas y trabajar en un mismo proyecto. Tengo buena relación con los jóvenes empresarios nuevoidealenses, la mayoría de nuestra planilla fue integrada con jóvenes, entonces hay que trabajar sobre eso, destacó.

Gracias a Dios que me dio esta oportunidad de ser el presidente del comité municipal, buscaremos los mejores resultados para Nuevo Ideal y estamos listos para seguir luchando, terminó diciendo.